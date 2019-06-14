2019-06-14T21:10:44+03:00
Общество

Горняки Михайловского ГОКа получили высокие награды

Работники комбината отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Ольга ДАНИЛОВА
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Награды получили лучшие сотрудники комбинатаНаграды получили лучшие сотрудники комбинатаФото: материалы пресс-служб
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Ряд сотрудников Михайловского ГОКа Указом президента Российской Федерации награждены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Награды получили машинист экскаватора рудоуправления Геннадий Викторович Александров, электрогазосварщик ремонтно-механического управления Валентина Васильевна Бомбина, токарь управления по производству запасных частей Юрий Васильевич Данилкин, машинист мельниц обогатительной фабрики Иван Иванович Денисов,- взрывник дренажной шахты Николай Иванович Журавлев, взрывник буровзрывного управления Соболев Александр Васильевич, начальник энергоцентра Игорь Викторович Фетисов, горный мастер рудоуправления Юрий Николаевич Чекалин.

Кроме того, почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоен машинист тепловоза управления железнодорожного транспорта Анатолий Александрович Жиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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