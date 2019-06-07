2019-06-07T13:40:36+03:00
Политика

Курская Дума назначила выборы губернатора на 8 сентября

Также в этот день куряне определят кандидатуру депутата по одномандатному избирательному округу №3
Ольга ДАНИЛОВА
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Председатель Курской облДумы Николай Жеребилов. Пресс-подход..

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Депутаты назначили дату выборов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Депутаты назначили дату выборовФото: Светлана ВОЛКОВА

На заседании Курской областной Думы 7 июня назначена дата выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и дополнительных выборов депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3. Выборы должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Дополнительные выборы депутата Курской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 (Центральный административный округ города Курска) назначены в связи с тем, что полномочия депутата Романа Колесниченко по этому округу были прекращены досрочно в феврале 2019 года. Народный избранник перешел на работу в администрацию региона.

Правом голоса на выборах Губернатора Курской области обладают около 925 тысяч избирателей (по данным на 1 января 2019 года). Голосование планируется организовать более чем на 1100 избирательных участках региона, уточнили в избиркоме региона.

Впервые на выборах Губернатора Курской области будет применяться механизм «Мобильный избиратель». Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке на территории Курской области вне зависимости от места своей регистрации. Для этого нужно заранее подать заявление в любую территориальную, участковую комиссии, через МФЦ или сайт Госуслуги о включении в список избирателей по месту нахождения.

Еще одна новая технология на выборах Губернатора Курской области жители региона смогут проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве. Этой возможностью могут воспользоваться граждане, зарегистрированные в Курской области, но находящиеся в день голосования 8 сентября в столице. Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения в Москве, избирателю нужно заранее подать заявление через сайт Госуслуги.

Информация об избирательных кампаниях размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области www.kursk.izbirkom.ru под баннером «8 сентября 2019 года единый день голосования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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