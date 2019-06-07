Курского депутата Астапова лишили полномочий за 27 незадекларированных квартир

Астапов предупредил коллег, что так могут теперь поступить с каждым, и заручился поддержкой части корпусаФото: Светлана ВОЛКОВА

Депутат Курской областной Думы Игорь Астапов все же лишился своего кресла в Курской областной Думе. Причиной стали 27 незадекларированных квартир, которые принадлежали его супруги. Скандал тянулся почти два года. Астапов не хотел покидать свое кресло, поддерживали его и коллеги по депутатскому корпусу, утверждая, что ошибка в декларации - не причина для лишения депутатских полномочий. Даже его на то есть решение суда. Позицию противника депутата в этом споре отстаивала прокуратура.

Сайт kp.ru уже подробно рассказывал об этой истории "с насильственным лишением депутатских полномочий".

Еще в июле 2018 года Курская областная Дума уже рассматривала вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги, которого уличили в сокрытии 27 квартир в многоэтажках Курска. Вопрос внесен в повестку дня тогда лишь по требованию Курского областного суда. Однако с тех пор депутатам удавалось под разными предлогами защитить кресло своего коллеги.

На заседании 7 июня Астапов настаивал, что лишить полномочий его хотят несправедливо и он намерен жаловаться в Верховный суд:

- Доказательств моей вины нет, умысла у меня не было!

Поддержал его и коллега Сергей Васильев:

- Это жестокий вердикт в отношении Астапова.

Просил за коллегу и депутат-коммунист Анпилов:

- Прошу не лишать полномочий, дать Игорю Сергеевичу еще один шанс.

Однако мольбы депутатов о кресле Астапова на этот раз не помогли.

Прокурор Курской области Алексей Цуканов еще раз напомнил депутатам, что решение суда о лишении полномочий давно уже вступило в законную силу, а за неисполнение решения законом предусмотрено наказание. То же самое подтвердил и представитель правового управления.

Депутатский корпус сражался за коллегу больше годаФото: Светлана ВОЛКОВА

В итоге депутатский корпус вынужден был все же сдаться. Большинством голосов Игорь Астапов, который провел 13 лет в депутатском кресле, лишен полномочий.

Злосчастная декларация, в которой было сокрыто недвижимое имущество 63-летнего депутата от КПРФ на 38 миллионов рублей, относится аж к 2016 году. Когда во время прокурорской проверки обнаружился казус с сокрытием недвижимости и стал разворачиваться скандал, по некоторым сведениям, депутат успел злосчастные квартиры реализовать. И в декларации за 2017 год уже честно все показал, все доходы.

В декларации за 2016 год Астапов также провел "работу над ошибками", исправив ее на сайте Курской областной Думы. Если в первоначальном варианте доход супруги депутата за 2016 год составлял около 18 миллионов рублей, то в новом варианте он вырос до 56, 2 миллионов рублей. Появились в декларации и те самые квартиры.

На вопрос, зачем семье Астаповых понадобилось такое количество недвижимости, сам Игорь Сергеевич поясняет, мол, квартиры эти достались как акционеру одной из строительных компаний.

Совет областной Думы тогда проникся неприятностью, которая случилась с коллегой, и отказался выносить вопрос о лишении полномочий на обсуждение мандатной комиссии.

Помимо депутатства Игорь Астапов являлся директором ООО "Строительство и жилищные сертификаты", так что вопрос недвижимости ему очень близок. В Курской областной Думе он работал в двух постоянных комитетах - по промышленности и строительству, а также по социальной политике и здравоохранению.