Тайны курской усадьбы Фета

Усадьбу Фета окружает прекрасный паркФото: Светлана ВОЛКОВА

Недалеко от Курска расположено имение Афанасия Фета. Небольшой дом стоит в живописном месте на холме, его окружают чарующий парк и пруд. Сегодня посетить это место может любой. Имение Фета хранит немало тайн, о которых узнать можно, побывав здесь.

Поэт был незаконно рожденным сыном еврейки

При рождении Фета нарекли как старшего сына помещика Шиншина. Но в 14 лет тайна рождения Афанасия была раскрыта. Видимо, по чьему-то доносу затребовали документы о его рождении и выяснилось, что он является незаконно рожденным, так как его родители заключили официальный брак, когда Афанасию было уже два года. И вот тогда в одно мгновение из родовитого дворянина Афанасий Шиншин превращается в сына еврейки Шарлоты Елизаветы Фет. Это стало для подростка очень тяжелым ударом и всю свою дальнейшую жизнь Фет посвятит тому, чтобы вернуть и родовое имя, и дворянский титул.

Обстановка дома была восстановлена по фото начала 20 векаФото: Светлана ВОЛКОВА

По ошибке наборщика Фет в третий раз поменял фамилию

Учась в МГУ на словесном отделении философского факультета Афанасий, начинает публиковать свои стихи, и в 1840 году издает первый сборник, который называется «Лирический пантеон». И вот тогда из-за ошибки наборщика из буквы «е» его фамилии выпадают точки. И у него в третий раз меняется фамилия. 30 лет он будет носить эту фамилию, прославит ее. Но когда он подаст прошение о возвращении родового имени, он будет все свои бумаги подписывать только именем Шиншин, а Фет останется его поэтическим псевдонимом. На что его ближайший друг Иван Тургенев скажет: «Как Фет вы имели имя, а как Шиншин – только фамилию».

Купить имение хотел только в черноземной полосе

Рабочий стол поэтаФото: Светлана ВОЛКОВА

В 1877 году Фет покупает имение первая Воробьевка в Щигровском уезде Курской губернии. Причем своему управляющему Александру Иосту он выдвигает такие требования: «Непременно имение должно быть в черноземной полосе, близость железной дороги, реки, каменный дом и парк». Это имение соответствует всем требованиям. Когда Фет приезжает сюда, к нему выходит хозяйка Анастасия Ртищева, которая говорит: «Уж простите, крепостных нет, дом приводить в порядок некому». Со стен комнат каскадами свисали отсыревшие обои, дом был в запустении, но вокруг была чарующая красота.

И дом, и парк вокруг дома Фету удалось восстановить. Поэт оказался настоящим хозяйственником.

Не верил в Бога

Фет был ярым атеистом. Еще в университет он увлекся учением Шопенгауэра, который утверждал, что вся человеческая жизнь – это сплошное страдание. Он отвергал существование Бога в отличие от своего приятеля Якова Полонского. И иногда, чтобы подразнить Полонского, когда тот преклонял колени в молитве, Фет падал перед ним ниц и нашептывал нечто мефистофилевское, доводя того до слез.

Сослуживцы часто подтрунивали над Фетом в полку

Портрет поэта в военном мундире висит сегодня в именииФото: Светлана ВОЛКОВА

После окончания университета единственным способом, чтобы вернуть дворянство, родовое имя, была военная служба. И Фет поступил на службу в кирасирский полк, который был расквартирован в Херсонской губернии. Там он знакомится со многими людьми, которые позже сопровождали всю его жизнь. Но военная служба давалась ему с большим трудом, он не находил в полку понимания. Сослуживцы часто подтрунивали над ним: «Ах ты, Фет, не поэт, а в мешке мякина!» А мундир сидел на его фигуре не всегда хорошо.

Женился по расчету

В 1858 году он женится по расчету. Поэт заключил брак в Париже, в русской миссии с Марией Петровной Боткиной (родственницей знаменитого русского врача-терапевта Сергея Боткина). На венчание Афанасий Афанасьевич приходит в мундире, о чем потом пишет Тургенев, который был шафером на свадьбе: "Фет поскупился даже на свадебный фрак". Через год после свадьбы он оставляет воинскую службу, потому что понимает, что не может дослужиться до чина полковника, который дает дворянство. Но Афанасий уже пошел другим путем, заключив этот брак по расчету.

Спальня Марии Петровны. Супруга поэта была очень набожной в отличии от атеиста ФетаФото: Светлана ВОЛКОВА

В имение часто доставляли икону Курская Коренная

Мария Петровна, по словам местных жителей, «душечка». Она никогда не кичилась тем, что она барыня. И никогда не отказывала никому в помощи. Крестьяне всегда могли обратиться к ней с просьбой. С удовольствием она становится крестной для местных ребятишек. Она не забывала своих крестников. Всегда устраивала в усадьбе праздники и никогда крестники не возвращались домой без подарков. В отличие от Афанасия Афанасьевича Мария Петровна была очень набожной женщиной. И часто в имение привозили икону Божией Матери Курская Коренная, которая летом доставлялась в монастырь Коренная Пустынь, расположенный в 15 верстах от имения Воробьевка.

Также супруга Фета увлекалась народной медициной. И Фет писал: «К спасительной ступке Марии Петровны стекаются больные».

Супруга Фета была «не первой молодости с каким-то печальным романом в прошлом»

Когда брак был заключен, по тем временам это были уже два немолодых человека. Фету было 37 лет, а Марии Петровне – 28. Как тогда говорили, она была «не первой молодости с каким-то печальным романом в прошлом». Но, несмотря на то, что этот брак был по расчету, как призналась Мария Петровна, она имеет небольшое приданое. Приданого хватило, чтобы купить имение Степановка в Орловской губернии. Брак оказался очень счастливым, крепким. Мария Петровна не стала поэтической музой, но стала подругой жизни Фета.

Сохранившийся портрет Марии ПетровныФото: Светлана ВОЛКОВА

В этом браке детей не было и имение было завещано племянникам Марии Петровны. И один из них – Сергей Боткин – в 1916 году в последний раз посетил усадьбу, чтобы сделать несколько фотографий перед отъездом в Париж. И по этим снимкам и восстанавливалась усадьба в Воробьевке. К сожалению, здесь нет подлинных вещей, которые бы помнили поэта, поскольку одно время в усадьбе располагалась машино-тракторная станция, птичник, а с 1965 года здесь была школа.

Сейчас музей Фета и вся усадьба доступны для посещений.