В Курске «заминировали» торговые центры и вокзал

Сотрудники и посетители торговых центров стоят на улицеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Сегодня, 20 мая примерно в 15:30 в курских торгово-развлекательных центрах «Мегагринн», «Гринн» на Дзержинского, в «Централ парке», в «Европе» на Студенческой, а также на вокзале началась массовая эвакуация. По городу с мигалками и сиренами проехали спасатели, полиция и автомобили скорой помощи. Сотрудники и посетители торговых центров стоят на улице.

В Администрации Курской области сообщили об очередной волне ложных слухов о минировании.

Была проведена эвакуация людей, здания осмотрели сотрудники спецслужбФото: Яна ШЕЛЕСТ

«В очередной раз прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий. Принято решение ввести режим «Повышенная готовность». Была проведена эвакуация людей, здания осмотрели сотрудники спецслужб, Росгвардии, УМВД, кинологи. К счастью, сообщение не подтвердилось», - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

Ходят слухи, что 19 мая, в воскресенье электронное письмо о «минировании» пришло на электронный адрес Курского аэропорта. Сотрудники прочитали письмо послание только сегодня, стало быть, тревога отменилась.

Неложной она оказалась только в курском драмтеатре. Сегодня в 15:17 там сработала пожарная сигнализация. На место ЧП незамедлительно выехали все экстренные службы.

Неложной тревога оказалась только в курском драмтеатреФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Администрация вывела из помещений 80 человек. Никто не пострадал, медицинская помощь людям не потребовалась. По прибытии пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в электрощитовой подвального помещения.

Пожар оперативно ликвидировали. Его причины устанавливаются. На месте работает испытательная пожарная лаборатория Курской области. В ликвидации пожара принимали участие 35 человек и 10 единиц техники.

Напомним, что в этом году Курск уже минировали. 30 января утром стали поступать ложные звонки, в том числе и в мэрию. Все службы оперативно отреагировали. После проведения проверочных мероприятий угрозы не подтвердились.

Михаил Горбунов обратился к курянам с призывом проявлять бдительность и напомнил, что такие действия дезорганизуют общество.

«Телефонный терроризм – уголовно наказуемое преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За такое деяние можно получить максимальный срок лишения свободы до 10 лет, если будут жертвы и пострадавшие, то штраф составит до одного миллиона рублей», – подчеркнул Михаил Горбунов.