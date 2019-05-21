Делегация Минпромторга примет участие в СЭФ-2019, который пройдет в Курске

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в официальном приветствии участникам форума подчеркнул, что центральная тема форума – «Цифровой регион» – как никогда актуальна в контексте становления и развития цифровой экономики, когда стоят задачи по определению путей эффективного внедрения и интеграции современных цифровых технологий в различные сферы общественной жизни и их адаптации к региональной специфике.

«Цель форума – консолидация усилий всех его участников для выработки четкого понимания перспектив, возможностей и механизмов использования цифровых технологий для повышения качества жизни населения, создания новых рабочих мест, повышения производительности труда и стимулирования экономического роста. При этом нельзя забывать и о возникающих в связи с цифровизацией рисках, касающихся, в первую очередь, вопросов информационной безопасности государства, организаций и отдельных граждан», - подчеркнул в приветствии О. Бочаров.

Секция «Цифровое производство» в рамках СЭФ-2019 пройдет при участии представителей профильных департаментов Минпромторга России: заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Василия Шпака, заместителя директора департамента цифровых технологий Ивана Кузьменко, заместителя директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Алексея Матушанского, начальника отдела научно-технического развития департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева, ведущего специалиста - эксперта отдела экологической политики и наилучших доступных технологий департамента стратегического развития и корпоративной политики Евгения Коротких.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – «Цифровой регион». Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития России, Минпромторга России и ТПП РФ.

В работе Форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Подробнее о форуме на www.sef-kursk.ru