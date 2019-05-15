2019-05-15T18:28:11+03:00
Общество

Курские педагоги получили премии

15 молодых железногорских преподавателей получили премии компании «Металлоинвест»
Ольга ДАНИЛОВА
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Поддержка талантливых педагогов стала в районе традициейПоддержка талантливых педагогов стала в районе традициейФото: предоставлено пресс-службой
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Такая социальная акция, направленная на поддержку воспитателей и психологов детских садов, учителей школ, преподавателей профессиональных колледжей и учреждений дополнительного образования Железногорска и Железногорского района, проходит в районе каждый квартал.

Все премированные педагоги – люди по-своему уникальные. Сергей Климов, мастер производственного обучения Железногорского политехнического колледжа, готовит будущих водителей, в том числе и для Михайловского горно-обогатительного комбината.

- Для подготовки профессионалов в колледже есть очень хорошая база, стенды, диагностическое оборудование. Ребята могут здесь изучить все нюансы профессии, а потом на практике закрепить знания. Многие из них показывают отличные результаты в региональных этапах WorldSkills Russia, - рассказал Сергей.

Отмечены 15 молодых педагогов Фото: предоставлено пресс-службой

Отмечены 15 молодых педагоговФото: предоставлено пресс-службой

Помимо поддержки молодых педагогов компания каждый год проводит церемонию вручения премии «Призвание». Эта премия вручается педагогам, достигшим в профессии определенных высот. Есть и другие профессиональные конкурсы, которые поддерживает Металлоинвест в регионе, это «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный». Все они проходят в «городе горняков» Железногорске.

- В железногорских школах 1 сентября, на выпускных или по случаю юбилейных дат, мы видим счастливые лица детей и педагогов. Значит, железногорское образование развивается и крепнет, растут новые кадры, и у города есть уверенное будущее, - говорит управляющий директор МГОК Сергей Кретов.

Но этим деятельность Металлоинвеста в области социальных программ не ограничивается. Здесь реализуют несколько важных программ также в поддержку педагогических инициатив. Среди них - грантовый конкурс «Здоровый ребенок», финансирующий проекты по укреплению здоровья дошкольников. Это программы «Наша смена» и «Наши чемпионы», которые решают вопрос развития учебной базы образовательных и спортивных школ. В Компании также работает специальная программа по поддержке профессиональных колледжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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