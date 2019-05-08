2019-05-08T12:26:38+03:00
Общество

День Победы в Курске: полная программа мероприятий

Праздничный салют, полевая кухня и музыка времен Великой Отечественной
Ольга ДАНИЛОВА
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На проспекте Победы торжественно пройдут войска Курского гарнизонаНа проспекте Победы торжественно пройдут войска Курского гарнизонаФото: Светлана ВОЛКОВА
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9 Мая в Курске пройдут масштабные празднества. "КП" публикует самую полную программу мероприятий.

9.30 - возложение цветов и венков на мемориальном комплексе «Курская дуга» (проспект Победы).

10.00-10.45 - митинг и торжественное прохождение войск Курского гарнизона (проспект Победы, мемориал "Курская Дуга").

12.00 - 14.00 от площади Перекальского, по улице Ленина до Красной Площади состоится шествие «Бессмертный полк». Построение колонн начинается от площади Перекальского в 11:00.

Кроме этого, 4-9 мая с 10.00 до 16.00 гости и жители региона смогут посетить картинную галерею им. А.А. Дейнеки, музей «Юные защитники Родины», историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» (м. Свобода), музей «Курской битвы» (п. Поныри), мемориальный комплекс Героям Северного фаса Курской дуги «Монумент «Тепловские высоты» (Поныровский район), музей партизанской славы «Большой Дуб» (Железногорский район), историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» (Пристенский район).

В 9.30 в Курске напротив Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова (ул. Ленина, 74) будет открыта музыкальная площадка «Привал».

В Курске, в центрах досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31), «Юность» (ул. Карла Маркса, 5), «Сказка» (просп. Дружбы, 18), «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23) и «Спутник» (Магистральный пр-д, 13д) в 10.00, 11.00, 14.00 и 16.00 пройдут благотворительные кинопоказы.

С 10:00 до 18:00 на парковке ТРЦ "Европа" на Студенческой, 1 состоится "Парад военной техники". Для всех посетителей мероприятия вход свободный, бесплатная полевая кухня.

В 14.00 на территории Большесолдатского и Суджанского районов стартует автопробег «Ваши подвиги бессмертны!».

В 15.00 в Курчатове вдоль центральной набережной состоится Бессмертный полк под парусами.

В 16.00 на открытой площадке перед ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова (Курск, ул. Ленина, 85) состоится концерт «Победный май».

В 16.00 в концертном зале «Свиридовский» (Курск, Сонина, 4) состоится презентация Губернаторского камерного оркестра. Посвящается Дню Великой Победы. В мероприятии примут участие солисты Большого театра РФ Оксана Лесничая и Федор Тарасов, а так же лауреаты международных конкурсов Наталья Вакуленко и Алексей Свиридов.

В 17.00 на открытой площадке перед центром досуга «Сказка» (Курск, просп. Дружбы, 18) состоится концерт «Идет весна Победным маем!».

В 18.00 на открытой площадке перед центром досуга «Лира» (Курск, ул. Менделеева, 59) для гостей праздника будет организована программа «Это емкое слово – Победа».

В 19.00 на открытой площадке перед центром досуга «Родина» (Курск, ул. Менделеева, 31) состоится концертная программа «Победный май: живем и помним!» и благотворительный кинопоказ.

В 20.00 на открытой площадке перед центром досуга «Мир» (Курск, ул. Станционная, 14) состоится праздничная программа «Помнит сердце, не забудет никогда» и благотворительный кинопоказ.

В 18.00 на Красной площади Курска состоится концерт, посвященный Дню Победы с участием профессиональных и самодеятельных коллективов «Фанфары Победы».

В 22.00 – праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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