2019-05-06T11:02:22+03:00
Звезды

Известный «Cirque du Paris» с шоу «Белые львы Африки» выступит в Курске

Премьерное представление состоится в День детей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курян приглашают на новое представление!Курян приглашают на новое представление!Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

В новой цирковой программе зрители увидят очаровательную гимнастку на трапеции мадемуазель Агату. А в номере хореографа труппы мадемуазель Мари пудели занимаются классом у балетного станка, невероятно задорно и красиво исполняют свои хореографические миниатюры.

Удивительно виртуозные жонглеры диаболо семья Диаболини: месье Jura, месье George мадемуазель Ирэн. Перед курским зрителем также предстанут блистательные ламы и кошки, среди которых есть Мейн-кун и абиссинский кот.

Историю любви на языке циркового трюка расскажут эквилибристы мадемуазель Анетта и месье Алекс. Волшебное владение мячиками продемонстрирует месье Энрико, который несмотря на свою молодость завоевал бронзу в Монте-Карло и французском Сан-Поль-Ледаксе, а в немецком городе Висбаден получил главный приз.

Никого не оставят равнодушными забавные пони. Их представят звезды конной дрессуры мадемуазель Виолетта и мадемуазель Анжела. Все представление настроение будет создавать клоунский дуэт «месье Алекс и мадемуазель Лулу». Захватывающие акробатические трюки эквилибристов на першах продемонстрируют гусары месье Сралаева.

Свой полет на воздушных полотнах покажет мадемуазель Анетта. Главные участники спектакля – африканские львы. Четверо из которых - необычные представители этого племени. Они имеют редкий белый окрас. Они родились на львиных фермах в ЮАР. Сегодня, с этими огромными, вальяжными красавцами царями зверей на манеже – несравненная, бесстрашная, великолепная мадам Нади (Заслуженная артистка России Надежда Сквирская).

Цирковое шоу «Белые львы Африки» - это не историческая реконструкция «старого цирка», а ироническое перевоплощение цирковых артистов. Создатели этого спектакля попытались представить, как бы могло выглядеть цирковое представление 120 лет назад.

Только на премьерные спектакли 1 и 2 июня стоимость билетов 600 рублей.

Дети до 4 лет - бесплатно по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного взрослого с билетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наш ангел: рассказ из сборника Татьяны Устиновой "Свидание с Богом у огня"
"Ей нужно приехать совсем ненадолго. И вот она звонит по старой памяти – можно ли к нам?.. Если это неудобно, тогда, конечно же, в гостиницу..."Конечно, приезжай!" – сказала я, немного недоумевая, что именно мы все будем делать в одной квартире...
Светлана Ходченкова: Ни одна женщина не может устоять перед голосом Зеленского
На Московском фестивале, в программе кинообозревателя «КП» Стаса Тыркина «Фильмы, которых здесь не было», состоялась премьера картины «Сбежавшие в Аризону» [видео: полная версия фильма]
Музей Набокова на Большой Морской в Петербурге вновь открылся после скандала
Директор квартиры знаменитого писателя Андрей Аствацатуров рассказал, что сейчас ведутся переговоры по передаче личных вещей Владимира Владимировича из его американского Фонда [фото]
«Я сыграл нижнюю половину Никулина»: Леонид Каневский рассказал, как стал дублером в «Бриллиантовой руке»
50 лет назад в мировой прокат вышла самая успешная комедия СССР. Знаменитый «контрабандист бриллиантов» рассказал «КП» о съемках, подменах в кадре и о том, как увековечил имя своей любимой
Новости 24
Ремонт южного подъезда к Курску завершат досрочно
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
В Курской области 11-летний ребенок получил кислотные ожоги
В Курске пройдет репетиция парада
Курские иконописцы воссоздали уникальную икону
Под Курском водитель без прав устроил смертельное ДТП
Интернет-мошенники развели курянку на миллион
С начала года клещи покусали более 350 курян
В Курске без горячей воды останутся 24 дома и 6 соцучреждений
В Курске стартует Международный Марш Мира
Солисты Большого театра выступят в Курске
В Курске разбираются с загрязнением ручья в поселке Моква
Под Курском пройдет «День предпринимателя»
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
Угонщиков "Приоры" задержали курские росгвардейцы
В Курске демонтируют съезды к Тускари
В больнице под Курском пациенты два месяца не видели мяса
Под Курском на пожаре погибла 80-летняя женщина
У курского пенсионера похитили 1,2 млн рублей
В Курске на Дериглазова нашли авиабомбу
7 мая куряне напишут «Диктант Победы»
Как куряне отметят День Победы?