Известный «Cirque du Paris» с шоу «Белые львы Африки» выступит в Курске

В новой цирковой программе зрители увидят очаровательную гимнастку на трапеции мадемуазель Агату. А в номере хореографа труппы мадемуазель Мари пудели занимаются классом у балетного станка, невероятно задорно и красиво исполняют свои хореографические миниатюры.

Удивительно виртуозные жонглеры диаболо семья Диаболини: месье Jura, месье George мадемуазель Ирэн. Перед курским зрителем также предстанут блистательные ламы и кошки, среди которых есть Мейн-кун и абиссинский кот.

Историю любви на языке циркового трюка расскажут эквилибристы мадемуазель Анетта и месье Алекс. Волшебное владение мячиками продемонстрирует месье Энрико, который несмотря на свою молодость завоевал бронзу в Монте-Карло и французском Сан-Поль-Ледаксе, а в немецком городе Висбаден получил главный приз.

Никого не оставят равнодушными забавные пони. Их представят звезды конной дрессуры мадемуазель Виолетта и мадемуазель Анжела. Все представление настроение будет создавать клоунский дуэт «месье Алекс и мадемуазель Лулу». Захватывающие акробатические трюки эквилибристов на першах продемонстрируют гусары месье Сралаева.

Свой полет на воздушных полотнах покажет мадемуазель Анетта. Главные участники спектакля – африканские львы. Четверо из которых - необычные представители этого племени. Они имеют редкий белый окрас. Они родились на львиных фермах в ЮАР. Сегодня, с этими огромными, вальяжными красавцами царями зверей на манеже – несравненная, бесстрашная, великолепная мадам Нади (Заслуженная артистка России Надежда Сквирская).

Цирковое шоу «Белые львы Африки» - это не историческая реконструкция «старого цирка», а ироническое перевоплощение цирковых артистов. Создатели этого спектакля попытались представить, как бы могло выглядеть цирковое представление 120 лет назад.

Только на премьерные спектакли 1 и 2 июня стоимость билетов 600 рублей.

Дети до 4 лет - бесплатно по предъявлению свидетельства о рождении в сопровождении одного взрослого с билетом.