В Курской области установился третий класс пожарной опасности, а в Курчатовском районе этот показатель достиг четвертого. В связи с погодными условиями сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров. Чтобы избежать трагедии. Спасатели просят курян и жителей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Дачный сезон, как правило, начинается с уборки мусора и растительных остатков. С одной стороны, это мероприятие сложно провести без разжигания костра. С другой – нормативные правила запрещают костры. Как же освободить участок от мусора и при этом не нарушить правила безопасности?

Учитывая, что площади общих земель и прилегающих лесов и полей в наших СНТ, как правило, небольшие, то, по большому счету, в точности соблюсти требования, предусмотренные вышеназванным приказом МЧС, проблематично. Тем не менее, нужно постараться.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре. Второй вариант – площадка с емкостью из металла или иных негорючих материалов, объемом не более 1 м3. Нужно приготовить металлический лист, чтобы в случае чего накрыть им емкость сверху.

Минимальные расстояния от открытого огня:

до хвойного леса – 100 м;

до лиственного леса – 30 м;

до построек – 50 м.

При этом, если огонь разводится в емкости, а не в яме, то эти расстояния можно сократить вдвое.

Десять метров в радиусе вокруг открытого огня нужно расчистить от сухой травы, веток и прочих горючих материалов, а также соорудить противопожарную минерализованную полосу (вспаханную землю) шириной не менее 40 см.

Ответственный «костровик» должен быть обеспечен средствами пожаротушения и исправным мобильным телефоном для оперативного вызова пожарной бригады.

В конце сжигания очаг горения нужно залить водой или засыпать землей, песком до полного прекращения горения/тления.

Правила для домашнего очага

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях и т. п.) на своем участке противопожарные требования соблюсти легче. Противопожарное расстояние от очага горения до построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров. При этом следует иметь в виду, что сохраняется требование к расстоянию до хвойного и лиственного леса – 100 и 30 метров соответственно.