Курские пожарные спасли детей и их маму

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Дружбы в Курске поступило в «Службу спасения» вечером 16 апреля. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи.

Источник огня находился в двухкомнатной квартире на пятом этаже. По прибытию огнеборцы приступили к разведке и спасению людей. С верхних этажей было эвакуировано 12 жильцов.

Пожарные в составе звена газодымозащитной службы 3 пожарной части Курска попытались проникнуть внутрь жилища, но дверь была закрыта изнутри. Вскрыв ее, огнеборцы обнаружили на кухне 31-летнюю женщину с двумя детьми шести и десяти лет. Они не могли выйти, так как квартиру наполнил черный едкий дым. Пожарные вывели семью из квартиры на свежий воздух и приступили к тушению пожара, ликвидировать которое удалось за считанные минуты. В результате пожара в одной из комнат сгорели мебель, личные вещи, закоптились стены, потолок.

Предположительная причина происшествия - неисправность электрооборудования.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных, удалось избежать большой беды. Никто из жильцов дома не пострадал, медики на месте осмотрели погорельцев, но госпитализация им не потребовалась, рассказали в региональном МЧС.

Кстати, 30 апреля пожарные отметят свой профессиональный праздник – в этот день огненной службе исполнится 370 лет.