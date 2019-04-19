2019-04-19T16:18:35+03:00
Деловой Курск

В Курске еще одну многоэтажку могут признать аварийной

Речь идет о доме 22 по улице Конорева
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Уже вторая "брежневка" в Курске "пошла по швам"Уже вторая "брежневка" в Курске "пошла по швам"Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

О проблемах пятиэтажки, расположенной по улице Конорева, 22, уже сообщалось. 18 апреля инициативная группа жителей дома побывала на приеме у и.о. Главы города Курска Сергея Малахова.

По словам Марины Латышевой, председателя ЖСК-40, осуществляющего управление этим домом, он был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту еще в 1996 году. В 2002 году прошла реконструкция, тогда же по периметру всего здания были установлены стяжки. Но проблем это не решило. Состояние дома постепенно ухудшается и сегодня его жильцы просят горадминистрацию помочь им с переселением.

Сергей Малахов разъяснил делегатам, что для того чтобы начать работать над процедурой переселения, дом необходимо признать аварийным.

Согласно пункту 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ основанием для изъятия жилого помещения у собственника в многоквартирном доме является признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке такого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, пояснили в мэрии.

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 утверждено Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, пункт 44 которого предусматривает, что решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.

Марина Латышева рассказала, что в 2018 году жильцы дома такую экспертизу уже заказывали. Специалисты ОБУ «Курскгражданпроект» выдали заключение, в котором техническое состояние здания оценивается как недопустимое, требуется проведение капитального ремонта по устранению выявленных дефектов и повреждений здания. Вместе с тем жилой дом специалистами проектной организации к категории аварийных не отнесен.

Однако дом продолжает разрушаться, утверждают жильцы, и со времени проведения экспертизы многое изменилось к худшему: в стенах продолжают появляться трещины, обваливается штукатурка. И.о. Главы Курска Сергей Малахов предложил в ближайшее время провести выездную встречу с участием представителей проектной организации и инициативной группы жильцов, чтобы на месте обсудить все нюансы. Решать вопрос о включении дома № 22 по улице Конорева в программу переселения из аварийного жилья можно будет лишь в том случае, если специалисты признают его аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Курскэнерго показало журналистам энергообъекты, обеспечивающие надежность работы электросетевого комплекса региона
15 сентября состоялся пресс-тур «Партнёрство, нацеленное на энергобезопасность России», организованный ПАО «МРСК Центра», АО Системный оператор Единой энергетической системы» и Курской АЭС для региональных СМИ по объектам энергетики Курской области.
Новости 24
На Вербное и Пасху в Курске пустят доптранспорт
Курский драмтеатр представил премьеру
Курянин попал под суд за взятку полицейскому
Под Курском будут судить водителя, по вине которого погибли спортсмены и тренер
Курской областной Думе-25!
Свалку в Курске в Поповском лесу ликвидируют к 15 мая
Курян приглашают обсудить работы конкурса "Курск 2032"
В Курске открывается выставка о туризме
У курской пенсионерки украли более 200 тысяч рублей
«Мираторг» оказал поддержку Кореневской районной больнице
В Курской области заложили "Парк будущих поколений"
В Курской области предпенсионеров посадят за парты
В Курской области у мотоцикла сгорел бензобак
Среднерусский экономический форум пройдет в Курске 26-27 июня
В Курске откроется выставка Николая Шабанова
Мошенники ограбили курянина с помощью услуги "Подмена номера"
Под Курском сгорел автомобиль
В Курске отключат свет
В Курской области планируется заменить более 200 лифтов
Курских полицейских обвиняют в получении взятки
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Курске при разборе завалов обнаружен кремированный труп
В Курске выбрали лучших менеджеров
КурскОнлайн представляет
Обучающийся курского колледжа, получивший травму циркулярной пилой, до сих пор находится в больнице
В Курске парня обвиняют в кражах из съемных квартир
В Курске за участие в субботнике приобщат к сапсерфингу
Скоро в Курске выберут изобретателя года