Курск получит 960 миллионов рублей на строительство дорог

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Курск получит 960 млн. рублей: из федерального бюджета на эти цели поступит трансферт в объеме 720 млн. рублей, из областного - субсидия в 240 млн. рублей. Соглашения об этом 17 апреля подписали и.о. Главы города Курска Сергей Малахов и начальник дорожного управления Курской области Валентин Иванов. Кроме того, в бюджете Курска на приведение в порядок городских дорог в этом году предусмотрено около 9 млн. рублей. Теперь предстоит провести торги на определение подрядных организаций, которые должны качественно и своевременно выполнить дорожные работы в областном центре в рамках реализации проекта Курской области и Курской городской агломерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024 годы, сообщили в мэрии.

Напомним, дорожная сеть города включает в себя 959 дорог общей протяженностью около 682 км, из которых только 740 имеют твердое покрытие. В связи с ростом количества транспорта увеличивается нагрузка на дороги и, соответственно, процент их износа.

Приоритетом для включения дорог в перечень являлось их технико-эксплуатационное состояние, наличие аварийно-опасных участков. Также учитывались интенсивность движения и количество проходящего по автодороге пассажирского общественного транспорта, транспортная доступность и комфортность для маломобильных групп населения, наличие в данных микрорайонах социально-значимых объектов и пр. Принимались во внимание обращения и заявления по вопросам аварийного состояния дорог, исходящие от граждан, депутатов различного уровня, надзорных организаций. Кроме того, специалисты изучили дороги, названные жителями города в ходе проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Так, по результатам анализа этого проекта в перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019 году, вошли дороги по улицам Союзная, Сумская, Суворовская, Литовская, Ильича, Магистральному проезду и другие. Всего в этом списке 32 автомобильные дороги: 13 дорог общей протяженностью 19,5 км - в Центральном округе Курска, 6 дорог протяженностью около 15 км - в Сеймском округе и 13 протяженностью 16,6 км - в Железнодорожном. Предполагается провести ремонт дорожного покрытия, на ряде участков установить дорожные знаки, нанести разметку.

По итогам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре должно быть приведено к нормативному состоянию 85% городских дорог, что позволит вдвое снизить количество аварийно-опасных участков.

В 2019 году будет отремонтирована проезжая часть следующих улиц:

улица 8-го Марта

улица Аэропортовская

улица Большевиков

улица Бочарова

1-й Весенний проезд

2-й Весенний проезд

3-й Весенний проезд

улица Гремяченская

проспект Дружбы

улица Запольная

улица Звездная

улица Ильича (от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская)

улица Интернациональная

улица Косухина

улица Литовская

Магистральный проезд (от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной)

Магистральный проезд (от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная)

улица Майский бульвар

д. 1-я Моква

улица 2-я Новоселовка (от ул. 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК)

улица Павлуновского

улица 2-я Рабочая

улица Республиканская

улица Союзная (от ул. Станционная до ул. Аэропортовская)

улица Станционная

улица Суворовская

улица Сумская (от ул. Дейнеки до д. 1-я Моква)

проспект Хрущева

улица Хуторская

улица Цюрупы (от ул. Станционная до ул. 8 Марта)

улица Энгельса

проспект Энтузиастов