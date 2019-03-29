Царский Дворец в Курской области раскрывает свои секреты

Вот уже какой год археологи со всей страны пытаются разгадать тайну Гочевского археологического комплекса, расположенного в Беловском районе Курской области. Люди, заселявшие эти земли с X века, пережили все: набеги татар, борьбу за власть князей Великого княжества Литовского, сожжение городища… Однако между XV и XVII веками здесь произошло нечто такое, что надолго отучило людей селиться в этих местах. Ученые, опираясь на сделанные открытия и находки, могут только выдвигать гипотезы.

Бульдозер спас культурный слой

Об археологическом комплексе Курской области известно с конца XIX века. В начале следующего столетия здесь «отметились» многие известные ученые. Они изучали исключительно курганный могильник конца X – начала XII веков, насчитывающий более трех с половиной тысяч насыпей. К слову, это второй по величине могильник во всей Восточной Европе.

В состав Гочевского археологического комплекса также входят два городища: Крутой Курган и Царский Дворец. Причем последний сохранился чудом. Как раз аккурат посреди площадки Дворца высится опора электропередач.

Городище на плане 1915 годаФото: из личного архива героя публикации.

Долгое время считалось, что в ходе работ при установке опоры культурный слой был уничтожен, а потому проводить раскопки тут бессмысленно. С помощью бульдозера рабочие действительно разрезали вал и частично засыпали ров… И это отчасти спасло слой памятника от разрушения.

А возникло городище, скорее всего, так. Во второй половине XIV столетия великий князь Литовский Ольгерд воспользовался ослаблением Золотой Орды, и совершил поход на левый берег Днепра, что позволило присоединить эти территории к Великому княжеству Литовскому. Границы новых юго-восточных владений требовали защиты от набегов со стороны Орды. Для этого здесь и была возведена новая крепость.

А когда-то на этом месте была внешняя площадка Царского ДворцаФото: из архива героя публикации.

Интересен как выбор места, так и сама постройка. На территории современной Курской области была возведена крепость, сходная по своей конструкции с замками Прибалтики: с двумя укреплёнными площадками, подрезанными склонами, дорогой, вырезанной в склоне мыса, мощными валами и оборонительными рвами.

Внутренняя площадка крепости не имела постоянных жителей. Здесь нес службу военный гарнизон. Об этом свидетельствует малое количество найденных предметов домашнего быта.

При этом строительство шло ускоренными темпами. Крепость возвели за два сезона.

Судя по имеющимся материалам, постройке замка пытались помешать. Недостроенное укрепление подверглось нападению врагов, которые обстреливали его из луков, сожгли, по крайней мере, одну временную постройку и сумели убить несколько защитников. Осажденным пришлось хоронить убитых прямо внутри крепости. Позднее эти погребения были перекрыты ещё одним слоем глинистой подсыпки.

Возведённая в конце XIV века крепость погибла приблизительно к середине XV-го столетия. Вероятно, это было связано с борьбой за власть внутри Великого княжества Литовского.

Укрепления были сожжены дотла, защитники поголовно перебиты. Их тела были погребены в слое пожара среди золы и углей. Суля по состоянию останков, захоронение произошло спустя несколько недель после разгрома.

Останки погибших защитников крепостиФото: из личного архива героя публикации.

Вместо цитадели – кладбище для знати

При этом люди, лишившись цитадели, все равно не покинули эти окрестности. О чем свидетельствует еще одно захоронение конца XV века. Похоже, на этом месте хоронили представителей местной знати.

Раскопки на площадке городища летом в самом разгареФото: из личного архива героя публикации.

- Среди поздних захоронений обращает на себя внимание погребение женщины, - отмечает главный хранитель Курского государственного областного музея археологии Александр Зорин. – Из её платья сохранился стоячий златотканый шёлковый воротник, укреплённый для жёсткости берестой. Зажиточная дама, раз могла себе позволить золотое шитье. В качестве головного убора было что-то вроде платка, прошитого золотыми нитками. Золотые нитки тоже нашли. Нашитая лента, спускавшаяся на спину, украшена ангелами золотого и серебряного шитья. Лента приколота к прическе железной булавкой. Эта женщина явно входила в состав местной знати.

- Так почему эти земли обезлюдели?

- В начале XVI века началась война между Великим княжеством Литовским и русским государством, - отвечает Александр Васильевич. – На этой территории 20 лет шли военные действия. Обе стороны звали на помощь татар, а те шли, чтобы пограбить. В итоге земли значительно обезлюдели. К тому же в середине XVI века, неподалёку от этих мест, проходил один из путей татарских набегов на Русь – Бакаев шлях. Заново заселять эти земли начали лишь в XVII веке. Даже казакам, пришедшим сюда в XVII столетии по указанию русского царя, было неуютно: в челобитных они то и дело просили позволения возвести крепость.

Вопросов во время раскопок появилось слишком много: как в слое пожарища XV века оказались ордынские монеты XIII столетия? Почему в погребении знатного воина второй половины XIV века находятся шпоры, тип которых был распространён в начале XIII-го? Откуда, наконец, вообще взялось такое название, как «Царский Дворец»?..

В нем слышатся отголоски давних времен, великого сооружения, в котором жил большой человек. Неслучайно в сожженной крепости удалось найти обломок зеркала с фрагментом арабской надписи: «Слава, которая есть высшее счастье для могущественных начальников, да будет благодеянием будущей жизни».

В июле этого археологи снова отправятся в экспедицию. Может, удастся найти ответы хотя бы на некоторые вопросы. Или добавятся новые.