2019-04-04T16:13:51+03:00
Политика

Сенатор от Курской области возмущен запросами россиян на новую обувь

Валерий Рязанский считает покупку новой пары в сезон "звездными стандартами"
Светлана ВОЛКОВА
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Валерий Рязанский считает, что россиянам нужно руководствоваться здравым смысломВалерий Рязанский считает, что россиянам нужно руководствоваться здравым смысломФото: из открытых источников
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Накануне Росстат опубликовал данные комплексного исследования условий жизни населения РФ, согласно которому менее половины семей (45,9%) могут заменить самую простую мебель, пришедшую в негодность; более 14% едва сводят концы с концами при покупке самого необходимого; также только половина семей имеют возможность поехать куда-либо в отпуск хотя бы на одну неделю, и более трети российских семей не могут ежегодно покупать новую обувь, подходящую по сезону.

Последнее утверждение обернулось критикой в сторону россиян со стороны сенатора от Курской области Валерия Рязанского. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян отказаться от "звездных стандартов" и заявил буквально следующее:

- Нужно руководствоваться здравым смыслом. Можно весь шкаф заставить и показывать в телевизионных репортажах, как живет звезда. Наверное, это не тот стандарт, на который нужно ориентироваться.

СПРАВКА "КП"

Валерий Рязанский (68 лет) в 1999 году избран депутатом Государственной думы 3-го созыва по одномандатному Перовскому округу № 198 Москвы. В 2003 году избран депутатом Государственной думы 4-го созыва. Работал в Комитете по труду и социальной политике, в Комитете по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

В 2007 году избран депутатом Государственной думы 5-го созыва по списку «Единой России» (Курская региональная группа). Заместитель секретаря президиума генерального совета и член бюро высшего совета партии «Единая Россия». Возглавляет внутрифракционную депутатскую группу фракции «Единая Россия», первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета по образованию.

С 9 октября 2008 года является председателем общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

В мае 2011 года был среди членов Координационного совета Общероссийского народного фронта.

С июня 2011 года — представитель в Совете Федерации от законодательного органа власти Курской области. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике.

В 2012 году основал Партию пенсионеров России, которую возглавило руководство возглавляемое им «Союза пенсионеров России».

Согласно материалам Википедии в 2017 году он предложил запретить самозанятым гражданам России выезд из страны.

13 марта 2018 года, в преддверии президентских выборов, заверил в заявлении РИА Новости об отсутствии у органов верховной власти планов повысить пенсионный возраст: «в соответствии со Стратегией пенсионного развития РФ пенсионный возраст в России не должен меняться до 2030 года», «экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна». 2 октября возглавляемый Валерием Рязанским социальный комитет рекомендовал верхней палате парламента одобрить пенсионные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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