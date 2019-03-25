В Курске открыли новый детсад

25 марта в Курске открылся «Детский сад комбинированного вида № 19».

Проблема обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет в Курске была успешно решена еще на начале 2015 года, заявили в мэрии.

Что касается детей в возрасте до трех лет, сегодня дошкольные учреждения посещают более 4 тысяч, состоят в очереди, по данным на 1 января, – 5177 чел. Большая часть из них - это дети, проживающие на проспектах Клыкова и Дериглазова.

В Курске эта проблема решается в том числе с помощью межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных образовательных организациях. Таким образом выкуплены здания детского сада на проспекте Дериглазова на 280 мест, детского сада на 160 мест на ул. Маяковского, принадлежавшего РЖД, осуществлен ремонт 4-го блока детского сада № 107, где создано дополнительно 44 места (две группы для детей в возрасте до трех лет). Все это позволило обеспечить 549 местами детей дошкольного возраста, из которых 280 - малыши в возрасте от двух месяцев до трех лет, прокомментировали ситуацию в горадминистрации.

В этом году запланировано создать дополнительно 751 место для детей дошкольного возраста, из них 420 - в возрасте до 3 лет.

Кроме того, в городе продолжают развивать вариативные формы дошкольного образования для детей в возрасте от трех до шести лет. Так, на базе школы № 2 действует группа кратковременного пребывания для детей 5-7 лет, работают три частных дошкольных учреждения, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности. Предоставление различных услуг для детей дошкольного возраста, в том числе и пребывание в учреждении детей в течение полного дня, оказывают 47 индивидуальных предпринимателей.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Курска проводится также работа по созданию условий для образования и системного сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В дошкольных образовательных учреждениях обучаются 357 детей-инвалидов, 2 808 детей от полутора до восьми лет с ограниченными возможностями здоровья.