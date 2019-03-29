В Курской области спасатели со всей России борются за звание лучшего

В Курчатове Курской области проходят открытые соревнования, посвященные пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. За звание чемпиона соревнуются более 120 сотрудников из 22 регионов страны. Курскую область представляют четыре коллектива.

За звание чемпиона сражаются 24 коллектива. Команда из четырех человек должны успешно пройти шесть дистанции. Например, в условиях нулевой видимости в подвале найти пострадавших – спасти их и выйти живыми самим. На этапе «полоса препятствий» с заклеенной маской нужно преодолеть так называемый «шкуродер» (очень узкие лазы лабиринтного типа). И все это – в полном обмундировании – с кислородным баллоном и в боевой одежде.

- Соревнования очень сложные. По сути, это премьер-лига для пожарной охраны. Здесь показывают свои навыки очень подготовленные пожарные, которые проработали в пожарной охране не один десяток лет, - говорит заместитель главного судьи соревнований, московский пожарный Дмитрий Большаков. - Здесь на этапах соревнований имитированы те ситуации, когда наши коллеги гибли, и на тот момент по различным причинам к ним никто не мог прийти на помощь.

Иван Корабельников приехал из Воронежа. Его команда только что спасала условно пострадавшего из импровизированного задымленного офиса. Этот и несколько других этапов необходимо проходить вслепую. Маски огнеборцев полностью заклеены, но на этом сложности не заканчиваются.

- Особенности этого этапа — сложная планировка, трое пострадавших, их нужно еще эвакуировать. Достаточно большая площадь, то есть можно легко заблудиться, за что-то зацепиться, - говорит Иван Корабельников, начальник караула пожарно-спасательной части №10 Воронежа

Соревнования подобного рода проходят третий год подряд. Их посвятили памяти Петра Станкевича. Ценой своей жизни он спас из огня шестерых людей. Количество участников с каждым годом растет. Победителя назовут 30 марта.