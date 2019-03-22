«Сначала фотографируюсь для "Инстаграм", потом иду чистить навоз»

Российские деревни пустеют: старики умирают, молодежь уезжает в Москву, чтобы не вкалывать на огромных огородах и не возиться со скотиной. А молодые супруги Марина и Александр Драгун наоборот оставили Питер и переехали в Курскую область. Да не куда-нибудь, а в хутор Бердин Большесолдатского района, где мобильная связь не везде ловит. В «Инстаграм» молодая женщина на полном серьезе делится успехами в выращивании клубники и скотины. При этом сама Марина никак не похожа на селянку, выгребающую за животными навоз: отличный маникюр, макияж, ухоженные длинные волосы. Многие насторожились: может, тут что-то не так? В чем подвох?..

«Было бы классно здесь жить!»

34-летняя Марина очень занята ведением большого хозяйства, да еще каждый день около пяти часов уделяет соцсетям (на ее страничку подписано более 35 тысяч человек). Однако она нашла время рассказать, что же на самом деле сподвигло их с Александром на переезд в курский хутор почти два года назад.

- Мы с мужем родом из Украины, Донецкой области, - пояснила блогер. – Когда в 2014 году там все началось, мы переехали в Питер, где жили мои тети. У меня высшее образование, я бухгалтер, муж окончил техникум, он сварщик. Устроиться по специальности нам не удалось. Муж переквалифицировался в монтажника, налаживал мобильную связь, а я пошла работать маркировщиком деталей микросхем. По питерским меркам, зарабатывали неплохо, 25 тысяч в месяц отдавали за съемную квартиру. Мы вполне могли взять кредит и платить эти же деньги за собственную жилплощадь. Но нам не хотелось жить в городе. Хотели как можно быстрее поселиться в деревне, вот и переехали. Нисколько не жалеем.

Многие не верят, что Марина сама работает на землеФото: из личного архива героя публикации.

Выбор в пользу Курской области Марина объяснила просто. В хуторе Бердине жили ее бабушка с дедушкой, которых она навещала в детстве на летних каникулах. В 2002 году они умерли. С тех пор дом пустовал. Чтобы он окончательно не разрушился, за ним присматривал маринин дядя.

К тому же Курск, в отличие от Питера, вошел в список городов, где жителям Украины можно по упрощенной схеме получить российское гражданство. Супругам Драгун, в прошлом году отметившим 15-летний юбилей совместной жизни, пришлось несколько раз приезжать из северной столицы в Курск для оформления документов. Летом они останавливались в пустующем бабушкином доме.

- Наверное, я первая предложила здесь поселиться, - вспоминает Марина. – Сказала мужу: «А было бы классно здесь жить!». Мы посмеялись. Как можно жить в деревне?!.. У нас нет опыта ведения хозяйства. Оба городские жители.

Идея в голове засела прочно, пара начала продумывать переезд. С лета 2017 года семья Драгун поселилась в хуторе Бердине.

В деревню лучше переезжать с деньгами

Своим подписчикам в «Инстаграм» Марина с гордостью показывает простое хозяйство: старые сараи с курами, овцами, козами, 50 соток огорода, времянку, небольшой кирпичный дом и особую гордость – теплицу.

Многие начинают интересоваться: что нужно для того, чтобы переехать в деревню, сколько требуется денег на первое время.

- И что вы им отвечаете?

- Как есть, так и говорю, - признается Марина. – Если не хотите работать на дядю за 10-15 тысяч, приезжайте с деньгами. Всем это советую. Здесь нужно вкладывать. Мы с мужем этот момент упустили. Но я бы не осталась в Питере еще на несколько лет, чтобы собрать больше денег. Хотелось переехать как можно быстрее.

При переезде на руках Драгун было больше миллиона рублей. Эти средства семья пустила на ремонт дома, в котором не было воды, ванной, унитаза. Заменили окна, полы. Словом, привели жилье в порядок, подготовились к зиме. На строительство новых сараев попросту не хватило денег. Подремонтировали старые.

Теперь в доме молодой пары есть все необходимоеФото: из личного архива героя публикации.

Сажать огород в середине лета не имело смысла. Соседи выручили: несли со своих огородов все, что могли. Полностью обеспечили переселенцев овощами. Марину в хуторе знали еще с детства.

А в прошлом году они уже сами посадили на своих 50 сотках картошку, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, свеклу, капусту, кабачки, тыкву, редис… Марина переживала, что ничего не вырастет. Информацию черпала из интернета. Александр утешал жену, что она поднаберется опыта, и у нее обязательно все получится. Однако получилось с первого раза.

Радость от первого урожая трудно передать словамиФото: из личного архива героя публикации.

Трудно пришлось и со скотиной. До сих пор подсказывают соседи. Хотя все равно казусов не избежать.

- Мы тогда так и не поняли: беременны овцы или нет, - продолжает блогер. – Нет, мы их к барану водили. Но зимой овцы обрастают шерстью и становится непонятно, стельное животное или нет. В общем, в феврале они внезапно для нас родили. Открываем с мужем дверь сарая, а там – два ягненка, похожие на собак. Даже не поняла сначала, что это: какие-то желтые, с пятнышками. На улице мороз больше 20 градусов. Как мы тут с ними носились! Я их полотенцем вытирала, муж в другом сарае подключал красную лампу для обогрева, натаскали сена, а потом переселили их. Первые две недели бегали к маленьким каждые полчаса. Один есть не хотел. Сколько тут переживаний было! Но ничего, все наладилось.

Ягнята уже успели освоиться и тоже ждут теплаФото: из личного архива героя публикации.

«Если буду фотографироваться в своей робе, вам будет неприятно на меня смотреть!»

В планах супругов оборудовать подземную теплицу, чтобы иметь круглогодичный доход от продажи овощей, наладить производство козьего сыра, построить новый большой козлятник, увеличить число породистых коз с хорошим надоем. Но все начинания, по их подсчетам, начинаются от миллиона рублей. Таких денег нет. Вот Александр и занимается подработками: ремонтирует стиральные машины, холодильники. А Марина ведет «Инстаграм»: ей удается зарабатывать на рекламе. Если бы каждый подписчик сбросился по рублю на подземную теплицу, то удалось бы собрать 35 тысяч. Но женщина ни о чем не просит. Хотя некоторые немного помогают реализовать мечту.

Такой помидор - хоть на выставкуФото: из личного архива героя публикации.

Не так давно Драгун забрали к себе маринину маму, которая осталась одна. Зажили все вместе душа в душу.

Напоследок не могу удержаться от вопроса:

- А как вы умудряетесь работать по хозяйству с такими ногтями и все успевать при такой загруженности?

- Так я и не успеваю, - шутит женщина. – У меня нет образцового показательного двора. Родственники, друзья до сих пор пальцем у виска крутят, не понимают, зачем в деревню переехали, где нет перспектив. Да мы не за деньгами сюда ехали, хотя и без них никак! Здесь у нас своя качественная еда, свежий воздух, равномерная физическая активность в течения дня, а не изматывающие тренировки по вечерам в тренажерном зале. И спокойнее: нет начальников, никто нервы не треплет. Многие подписчики не верят, что я сама управляюсь со скотиной и огородом. «У вас такие ногти! Вы вся такая-растакая!», - цитирует женщина. А я отвечаю: «Если буду в своей робе фотографироваться, в которой работаю, вам будет неприятно на меня смотреть!». Сначала привожу себя в порядок для «Инстаграм», фотографируюсь, а потом переодеваюсь и иду чистить навоз. Я не брезгливая. Все по хозяйству могу делать.