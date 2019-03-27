В Курской области будут соревноваться пожарные со всей России

В Курской области открылись всероссийские соревнования пожарных. В Курчатове Курской области прошло торжественное открытие соревнований, посвященных пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. За звание лучших будут бороться 24 команды из Московской, Ленинградской, Архангельской, Воронежской и других областей. Курский регион представляют четыре коллектива.

- Проведение таких соревновании позволяет спасателям и пожарным повысить свое мастерство, поделиться имеющимся опытом с коллегами из других регионов, - говорит временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров. – Как результат – снизить количество несчастных случаев во время реальных происшествий. А значит, качественно и эффективно выполнить непосредственную задачу – спасти людей.

Торжественная часть прошла на территории Курской атомной электростанции. Практика запланирована на базе пожарно-спасательной части по охране этого крупнейшего в регионе предприятия.

- За сорок лет существования станции нам удалось не допустить ни одного серьезного происшествия. И это – не случайность, а результат огромного труда и тесного сотрудничества со всеми службами. Каждые 5-8 лет обновляется пожарная техника, ежегодно проводятся масштабные учения, ежедневно ведется контроль за всеми объектами и соблюдением правил безопасности, - отметил Вячеслав Федюкин, директор филиала АО «»Концерн Росэнергоатом» - «Курская атомная станция».

Состязания продлятся три дня. Спасателям необходимо будет преодолеть шесть этапов, которые имитирую различные и максимально усложненные условия чрезвычайных происшествий. Внутри этапов возможны аварийные ситуации для команды. Организаторы пообещали творчески подойти к созданию их «конфигураций», так что многие моменты будут сюрпризами для участников.

Все этапы необходимо преодолевать в полной боевой экипировке, включенными в средства защиты органов дыхания, а иногда даже вслепую с заклеенной маской. На каждую дистанцию дается не больше 20 минут. Такие условия позволяют максимально погрузить участников в обстоятельства реальных боевых условия на пожаре

Напомним, эти соревнования проходят уже в четвертый раз и носят имя Петра Станкевича, московского пожарного, которые погиб при исполнении служебного долга, но успел спасли людей из горящего дома.

Финал соревнований пройдет 30 марта.