Cуд запретил курянке держать в квартире 16 собак и кошек

Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда рассмотрела дело по иску курянина к его соседке по многоэтажке. Истец просил изъять у соседки домашних животных - собак и кошек и запретить их держать в квартире.

Как рассказали "КП" в Кусрком областном суде, жильцы многоэтажки в центре города долгое время жаловались в различные инстанции на то, что их соседка держит в квартире огромное количество собак и кошек. Соседи даже написали заявление в районный суд, но там их иск к любительнице животных отклонили.

В исковом заявлении истец-сосед жаловался на невыносимые условия проживания многоэтажке из-за того, что женщина держит не один десяток кошек и собак. Соседей раздражали, например, запах и лай. Районный суд посчитал между тем недоказанными значимые для дела обстоятельства - а именно то, что животные как-то мешают остальным жильцам.

Однако упорные соседи на этом не остановились и подали апелляцию в областной суд. Апелляционная инстанция не согласилась с решением райсуда и отменил его, посчитав, что доказательств достаточно.

- Письменными материалами и показаниями свидетелей установлено, что ответчицей не соблюдаются жилищные и санитарные нормы, из квартиры исходит зловонный запах, доносится лай собак, что доставляет жильцам неудобства, нарушает их права на благоприятную среду обитания, - отметили в облсуде.