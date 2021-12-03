Новогодние подарки 2021-2022 в Курске: где купить и что подарить

Самое время начинать думать, что подарить своим близким на Новый год Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Новый год наступит уже совсем скоро, однако еще есть много времени, чтобы успеть выбрать и купить лучшие подарки для ваших родных и близких. «КП» подобрала несколько идей, которые могут вам понравиться.

Для коллег

Настольный календарь на 2022 год

На самом деле, это очень нужная вещь! Да, сейчас у каждого в смартфонах есть электронные календари, но порой намного удобнее поставить его бумажную версию на рабочий стол и отмечать важные даты. Так календарь будет всегда на видном месте, а если еще и выбрать оригинальный дизайн, то хорошее настроение – обеспечено.

Такой подарок можно купить в любом книжном («Читай-город», «Амиталь»), в магазине канцтоваров («ОПТимист») или в интернет-магазине (Wildberries, OZON). А именные календари можете заказать на сайте «Долина подарков».

Ежедневник

Нужный подарок для работы или домашних записей. Отличная альтернатива электронным дневникам или заметкам в смартфонах. Важную роль тут играет оформление – не поленитесь и найдите то, что точно придется по вкусу тому, кому хотите сделать такой презент.

Ежедневники так же можно купить в любом книжном («Читай-город», «Амиталь») или заказать в интернет-магазине (Wildberries, OZON).

Термокружка

То, что нужно в холодное время года. Очень удобно иметь такую вещь на работе – содержимое кружки поддерживает температуру до пяти часов, поэтому отпадает необходимость постоянно ходить за новым напитком и отвлекаться от рабочего процесса.

Приобрести такой подарок можно в магазинах товаров для дома («Порядок», «Радуга»), а также в магазинах бытовой техники и электроники («Эльдорадо», «М.Видео», «DNS»).

Кружка с новогодним принтом

Несмотря на то, что это, пожалуй, самый популярный подарок на Новый год, его пользу нельзя отрицать, ведь иметь собственную кружку на работе – необходимо. И это совсем не скучный презент, главное – выбрать интересный дизайн. Помимо красивых новогодних принтов, можно поместить на подарок фотографию или какую-нибудь надпись.

Купить кружку можно в магазинах товаров для дома («Порядок», «Радуга», «Modi») и заказать в интернет-магазинах (Waldberries, OZON). Подарок с собственным дизайном (фото или надпись) возможно приобрести на сайте «Долина подарков» и в какой-либо фотосети города («Сивма»).

Набор чая или кофе

Один из самых универсальных подарков, потому что эти напитки пьют практически все, особенно во время рабочего процесса. Здесь можно собрать целый бокс и помимо одной банки чая или кофе, добавить кружку, орехи, сухофрукты или что-то из сладкого, например, шоколад. Главное – знать предпочтения одаряемого.

Такой подарок можно найти в любом супермаркете или в интернет-магазине (Wildberries, OZON).

Лампа из гималайской соли

Стоимость такого подарка – от 1000 рублей, поэтому это отлично вариант для презента, например, вашему начальнику. Это и декоративный светильник, и полезный прибор. Лампа очищает воздух, помогает бороться с аллергией, поднимает настроение и улучшает сон.

Купить такой подарок можно в одном из интернет-магазинов (Wildberries, OZON).

Печенье с предсказаниями

Довольно оригинальный подарок. Каждое утро можно начинать с нового предсказания – отличный способ зарядиться хорошим настроением на весь рабочий день.

Найти печенья можно, например, в магазине «Modi» или на Wildberries и OZON.

Для родных и близких

Предмет одежды

Теплый свитер

Новогодние подарки, которые могут согреть – самые актуальные. Свитер можно выбрать на любой вкус, ведь они имеют огромное множество различных дизайнов – новогодние: с оленями, снеговиком, снежинками и Дедом Морозом; или же классические однотонные. Главное, чтобы в них было уютно и очень тепло.

Свитер можно приобрести практически в любом магазине одежды. Новогодние вы найдете в «House», «Sinsay», «Reserved».

Новогодние носки

Мелочь, а приятно. И нужно! Кто бы что не говорил, а носки – это отличный подарок, ну, или хотя бы дополнение к нему. В преддверии новогодних праздников их ассортимент становиться особенно большим.

Найти носки можно в любом магазине одежды или в гипермаркете. Если ищите с интересным дизайном, то вам в «Modi», «Sinsay», «House».

Термобелье

Отличный подарок для тех, кто много времени проводит на улице зимой. Это очень удобно, ведь термобелье можно надевать под обычную одежду.

Купить такой презент можно в «Спортмастере» или заказать в одном из интернет-магазинов (Wildberries, OZON).

Тапочки

Вещь, которая никогда не будет лишней в каждом доме. Даже если вы сами не любите носить тапочки, вашим гостям они точно пригодятся. А если обувь еще и с необычным дизайном, то обязательно поднимет настроение тому, кто ее наденет.

Купить такой подарок можно в обувных магазинах и в магазинах товаров для дома.

Для интерьера

Плед

Безусловно, «теплые» подарки пользуются особой популярностью на Новый год. Плед может стать отличной деталью интерьера или согреть вас холодным зимним вечером.

Купить такой подарок можно в магазинах товаров для дома («Порядок», «Cozy home») или строительных магазинах («Леруа Мерлен»).

Светильник, ночник или проектор

Сейчас их огромное разнообразие, но все они без исключения вряд ли оставят вас равнодушными. Ведь их главная задача – создавать праздничную атмосферу и украшать вашу комнату красивым освещением.

Такой подарок можно заказать в одном из интернет-магазинов (Wildberries, OZON) или купить в строительном магазине («Леруа Мерлен»).

Техника

Power bank

Вряд ли найдется тот, кому эта вещь будет лишней. Портативный аккумулятор для зарядки гаджетов и девайсов нужно выбирать с учетом необходимой емкости и количества портов.

Купить power bank можно в любом магазине электроники.

Bluetooth-наушники

Отличная альтернатива обычным проводным наушникам – подключаются к любому устройству с Bluetooth. С их помощью можно слушать музыку и разговаривать по телефону.

Приобрести такой подарок можно в любом магазине электроники.

Смарт-часы

Такой подарок будет особенно полезен занятым людям. Умные часы на руку не только подсказывают время, но и синхронизируются со смартфоном, поэтому можно читать смс, отвечать и принимать звонки, узнать пульс и многое другое, не беря в руки телефон.

Найти такой подарок можно в любом магазине электроники.

Электрическая вафельница

Отличный подарок для тех, кто любит готовить. Такая вафельница не занимает много места и очень удобна в использовании.

Можно заказать такой подарок на Wildberries и OZON.

Прочее

Бьюти-бокс

Такому подарку будет рада каждая женщина. Вы можете купить готовый бокс, либо собрать его сами. Он может состоять из чего угодно: декоративной и уходовой косметики, повязок для волос, резинок и прочей приятной мелочи.

Купить все необходимое для бьюти-бокса можно в магазинах косметики («Рив Гош», «Магнит Косметик», «Лэтуаль»), а заказать готовый подарок – на Wildberries и OZON.

Настольная игра

Отличный вариант развлечь гостей в новогодние праздники. Есть огромное разнообразие на любой вкус.

Приобрести настольные игры можно в книжных магазинах или на Wildberries и OZON.

Сертификат в СПА-салон

Каждому нужно иногда отдыхать и расслабляться, а когда это делать, как не на новогодних праздниках? Можно купить сертификат на какую-нибудь одну процедуру, например, массаж, либо же выбрать сразу несколько.

Приобрести такой подарок можно в любом СПА-центре города.

Такой список подарков мы подготовили специально для вас. Вы можете выбрать что-то из него, либо же порадовать своих родных и близких собственными идеями. Но всегда помните, что главное не подарок, а внимание.