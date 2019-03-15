2019-03-15T16:38:53+03:00
Общество

На что жалуются покупатели смартфонов

В курском Роспотребнадзоре рассказали, на что обращать внимание при выборе устройств
Яна ШЕЛЕСТ
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В мире в настоящее время насчитывается 23,1 миллиарда смарт-устройствВ мире в настоящее время насчитывается 23,1 миллиарда смарт-устройствФото: Из архива "КП"
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Всемирный день защиты прав потребителей 15 марта 2019 года проходит под девизом: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». В курском Роспотребнадзоре прошла пресс-конференция, приуроченная к этому дню.

Начальник отдела защиты прав потребителей Ирина Кляцковская озвучила основные проблемы, с которыми сталкиваются жители региона при приобретении смартфонов и другой сложной электронной техники, рассказала, на что обращать внимание при выборе устройств.

— Порядка 70% жалоб, поступающих от покупателей, связаны именно с покупкой сложных технических устройств, в первую очередь – сотовых телефонов и смартфонов, - рассказывает Ирина Кляцковская.

Проанализировав ситуацию, сотрудники Роспотребнадзора сделали выводы о том, какие жалобы от потребителей поступают чаще всего.

• Чаще всего покупатели жалуются, что указанная на ценнике стоимость не соответствует действительной

— Если кому-то продают телефон по цене, которая выше указанной на ценнике, - это незаконно, - поясняет Ирина Кляцковская. — Мы рекомендуем настаивать на том, чтобы товар был продан по той цене, которая была заявлена продавцом.

• При продаже устройства продавец отказывается его проверять - «Идите домой, если возникнут какие-то проблемы, вы можете обратиться к нам в течение двух недель, и мы все поменяем»

— В соответствии п.17 «Правил продажи отдельных видов товаров» покупателю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомится с предлагаемым товаром, посмотреть его в действии.

Рассчитывать, что продавец действительно примет обратно товар в течение указанного срока, не стоит.

— Когда покупатель через пару дней обращается, то начинается обычная процедура – проверка качества, экспертиза, и все остальное. Еще раз рекомендуем обязательно проверять товар на месте, - говорит Ирина Кляцковская.

• Продавцы настаивают на покупке сопутствующих товаров

— Законом о защите прав потребителей запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательной покупкой иных товаров.

Если такой договор заключен, то потребитель имеет право потребовать его расторжения.

• Покупателю рассказывают о несуществующих функциях устройств

Человек приходит домой, начинает изучать техническую документация и выясняет, что функции, которая ему была крайне необходима как раз и нет. Покупатель возвращается в магазин и возмущенно требует расторжения договора купли-продажи.

— В этом случае доказать факт обмана очень сложно, практически невозможно выяснить, что сказал продавец и что просил покупатель, - говорит Ирина Кляцковская. — Тщательно изучайте характеристики устройства и если что-то не понятно, что отложите покупку на время.

• Продавцы при продаже некачественного товара, отказывают в его приеме назад, рекомендуя покупателю обращаться в сервисный центр самостоятельно

— Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества. Также покупатель имеет право потребовать ремонта или обмена на такой же товар, или уменьшения его покупной цены, вплоть до расторжения договора купли-продажи.

Однако здесь необходимо иметь в виду, что смартфоны относятся к технически сложным товарам, по которым данные требования продавец должен удовлетворить в течение 15 дней. После истечения этого срока требования покупателя об обмене телефона или возврате денег подлежит удовлетворению только в трех случаях:

- в случае наличия существенного недостатка, когда телефон не подлежит ремонту;

- если устройство находилось в ремонте один раз более 45 дней;

- если находился в ремонте в течение гарантийного срока несколько раз, но в сумме период нахождения в ремонте составил более 30 дней.

В остальных случаях по истечению 15 дней телефон подлежит только ремонту.

• У покупателя не принимают претензию о расторжении договора купли-продажи, заполненную им собственноручно

— Зачастую продавцы требуют заполнить какой-то шаблонный бланк, это не соответствует действующему законодательству.

Если содержание жалобы, которую написал покупатель, разнится с шаблонным текстом, нужно настаивать на том, чтобы приняли именно вашу претензию.

• Продавец при обращении покупателя не всегда предлагают ему принять участие в проверке качества

— Покупатель имеет право присутствовать не только при проварке качества, но и при проведении экспертизы, о чем продавцы зачастую умалчивают.

• Продавец не выдает подменный смартфон

Покупателю обязаны выдать обменный телефон с аналогичными техническими функциями. Но для этого он должен предъявить требование.

— Некоторые не знают, что такое требование нужно предъявлять, - поясняет Ирина Кляцковская. — А раз не было требования, то продавец и говорит: «Покупатель не требовал, мы и не выдали».

• Покупателю, забравшему смартфон из гарантийного ремонта, выдают документ, в котором указан неверный срок нахождения товара в сервисном центре

— Фактически смартфон находится на ремонте 30-40 дней, а покупателю выдают документ, в котором написано, что 1-2 дня.

Счастливый покупатель, забирая телефон из долгожданного ремонта, подписывает все бумаги. А когда смартфон ломается во второй раз, можно было бы потребовать назад и деньги за него. Однако с документом на руках, что устройство находилось в ремонте 1-2 дня, это невозможно.

Справка:

В мире в настоящее время насчитывается 23,1 миллиарда смарт-устройств, что превышает число людей в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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