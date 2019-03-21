От сердца к сердцу

Рейтинг «Fortune Global» оценивает мировые компании с точки зрения заработанных денег. Однако данные аналитиков говорят, что выход из этого рейтинга зачастую связан не только со снижением выручки, но и игнорированием важнейших проблем современного мира. В Металлоинвесте давно пришли к пониманию, что люди и их благополучие должны быть в приоритете. Поэтому на Михайловском ГОКе (входит в Металлоинвест) и других предприятиях Компании дан старт новому проекту – корпоративному волонтерству. В Курской области подобного еще не было.

Откликнись, не проходи мимо!

В железногорском Дворце горняков на открытии программы «Откликнись!» собрались сотрудники компании, а также приглашенные эксперты и волонтеры из других городов. Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов отметил, что программа «Откликнись!» новая, но предпосылки к ее появлению были созданы давно. В Компании всегда поддерживали учреждения образования, спорта, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для этого действуют социальные программы, прекрасно себя зарекомендовавшие: «Здоровый ребенок», «Наша смена», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!» Гранты, полученные на конкурсной основе, направляются на решение общественно значимых задач.

Всем вместе - любые трудности по плечуФото: Ольга ТРУШКИНА

- Теперь пришло время программы корпоративного волонтерства, - продолжил Владимир Батюхнов. – Деньги выделять можно и нужно, но нам также необходимы неравнодушные люди, которые хотят помогать. В Железногорске решили придать этому начинанию организованную, осознанную форму.

Программа «Откликнись!» уже работает в Губкине и Старом Осколе, являясь логичным продолжением социальной деятельности компании «Металлоинвест.

- Распространено мнение, что волонтеры – это исключительно девушки, - заметила начальник управления внешних социальных программ компании Анастасия Савельева. – Однако обратите внимание, сколько в зале мужчин-волонтеров. Сегодня мы говорим о том, что каждый может присоединиться к волонтерскому движению и сделать что-то важное не только для родного города, но даже для всего мира. Самое главное – это добровольное участие в добрых начинаниях.

«Помогать может каждый»

Около 60 сотрудников предприятия откликнулись на призыв Компании. Оценить свой потенциал им помогли опытные эксперты и консультанты. Для для будущих волонтеров подготовили 32 задания ведущих методологических школ, включая стэнфордскую. Некоторые задания предстояло выполнить индивидуально, другие – группами. Игроки придумывали различные способы использования зубной щетки, изготавливали самую оригинальную поздравительную открытку, писали обращение к сладкоежкам с призывом немедленно отказаться от сладкого и даже удерживали всей командой на одном пальце бумажную трубу. И на все про все – два часа.

Задания настолько увлекли игроков, что журналистам оказалось непросто взять комментарий.

- Когда шел на мероприятие, думал, не такой уж я и активный, да и вообще настороженно отношусь к командным состязаниям, а тут – затянуло, - признался Дмитрий, имеющий за плечами небольшой волонтерский опыт. - Хочется справиться с заданиями как можно лучше и даже победить. На мой взгляд, правильно, что волонтерство не связано с возрастом. Помогать может каждый.

Четыре «К»

Соревнования «Soft skill challenge» проведены в 18 городах России. Железногорск стал 19-м.

Программа "Откликнись!" в Железногорске на самом стартеФото: Ольга ТРУШКИНА

- Разработанные задания оценивают уровень четырех компетенций участников: креативность, коммуникацию, критическое мышление, кооперацию, которые присущи каждому волонтеру, - объяснил управляющий директор Конструкторского бюро бизнес решений Юрий Калашников. – Мы проанализируем результаты каждого участника игры и составим развернутую аналитику, что у человека развито в большей степени. Это будет учитываться в его дальнейшей волонтерской работе, поможет определить, какое направление и формы работы ему больше подходят. Исходя из этого, будут формироваться волонтерские команды с разнообразными компетенциями.

На волонтерство можно смотреть еще шире. Добровольцы компании сами смогут решить, что им интереснее всего, какая работа принесет наибольшую пользу. Сотрудники компании получают возможность попробовать себя в новых областях, развивать лидерские качества, общаться с единомышленниками со всего мира.

На вопрос: «Каким должен быть идеальный волонтер?» однозначного ответа нет. Ясно, что это тот, кто готов тратить свое время, силу, энергию на добрые дела.

Хорошо, что теперь добровольцев будет больше. А с помощью Металлоинвеста, некоммерческих, общественных организаций, неравнодушных железногорцев наверняка удастся добиться результатов и сделать нашу жизнь лучше.