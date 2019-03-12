Обладатель «Оскара» Ханс Циммер написал музыку для курского хора слепых

За музыку к фильмам «Гладиатор», «Король Лев», «Темный рыцарь», «Начало» немецкий композитор Ханс Циммер удостоен «Оскара», двух «Золотых глобусов», премий «Грэмми» и «Сатурн». Кажется, о создателе музыки к кинокартинам «Человек дождя», «Перл-Харбор», «Пираты Карибского моря» известно все… Однако немногие знают о дружбе звезды Голливуда с преподавателем и композитором из Курска Олегом Рыльцовым, оказавшейся весьма продуктивной.

Два мэтра

Курянин Олег Рыльцов не учился в частной школе Великобритании, как Ханс Циммер, но образование получил добротное, советское: окончил общеобразовательную школу № 44 в Курске, а в 1984 году – престижный Харьковский институт искусств имени И.П. Котляревского. В студенческие годы успевал регентствовать в Харьковском церковном хоре храма Александра Невского.

Обладатель драматического тенора Олег Иванович с детства хотел работать с хором и его мечта исполнилась. Около 15 лет он руководит хором Курского музыкального колледжа-интерната слепых и не перестает удивляться незрячим.

- Партии студенты выучивают наизусть на репетициях и потом исполняют по памяти, - отмечает Олег Иванович. – Всё по счету. Если передержка – нужно дать дополнительный сигнал. Незрячие «работают» ушами. Они чутко ловят мелкие команды: дыхание, дикцию и быстро перестраиваются. Так пародируют великих певцов, да и обычных исполнителей, преподавателей, что, стоя за закрытой дверью и не зная, кто поёт, не отличишь от оригинала. Это называется «музыкальный фотограф». У незрячих очень тонкий музыкальный слух.

Произведения участники хора осваивают по нотам, переведенным на шрифт Брайля. В репертуаре - западно-европейская музыка, советских и современных композиторов, в том числе самого Олега Рыльцова, оперные произведения. В последние три года – духовная музыка, исполняемая в храмах.

Совершенно особое место занимает композиция «Свет», музыка к которой принадлежит Хансу Циммеру.

От компьютерной игры к «Душе прерий»

Сын заведующего дирижерско-хоровым отделением Даниил Рыльцов в 17 лет заинтересовался музыкой к любимой компьютерной игре «Сall of Duty: Modern Warfare 2». Оказывается, её написал Ханс Циммер. Молодой человек начал изучать творчество немецкого композитора, покупал один альбом за другим. Музыка Циммера звучала в семье Рыльцовых целыми днями. В какой-то момент ею заинтересовался Рыльцов-старший: ему она тоже начала нравиться.

Даниил не стал мелочиться и с помощью Яндекс-переводчика по фейсбуку написал Циммеру о том, как было бы хорошо, если удалось с ним пообщаться. Администраторы заметили обращение русского парня.

- Я не ожидал, что мне кто-то ответит, - признался молодой человек. – Мне дали контакты: почту и телефоны композитора. Звонить не стал, а вот переписка завязалась. Причем, на русском. Видимо, в команде Циммера есть сильные русскоговорящие переводчики.

Олег Рыльцов, который сам пишет музыку и слова к произведениям, рассудил, что неплохо было бы написать стихи к мелодии Ханса, разложить её по партиям и разучить с хором.

За основу для будущего произведения отец с сыном взяли музыку из мультфильма 2002 года «Спирит: Душа прерий» о дружбе человека и лошади. Однако какого-то одного трека, который идеально бы подошел для создания песни, они не нашли, поэтому решили скомпоновать мелодию из нескольких.

Олег отбирал материал. Сын Даниил осваивал звуковые редакторы. Работа кипела. Рыльцовы подключили преподавателя класса компьютерной аранжировки колледжа Сергея Морозова. Сергей помог сверстать всё воедино. Получившийся вариант отправили Циммеру на доработку. Ханс идею курян одобрил и «склеил» на своем мощном оборудовании получившуюся мелодию без огрехов, что не удавалось сделать в Курске по вполне понятным техническим причинам.

Олег Рыльцов, закончив писать стихи, расписал хоровую партитуру. По его задумке хор выступает в режиме бэк-вокала, сопровождая главную тему. Основную линию доверили двум студентам колледжа слепых Николаю Горланову и Геннадию Суменкову. Так родилась композиция «Свет». Записанный на видео вариант отправили Хансу.

«Как хорошо они справились!»

Полученный ответ Олег Иванович зачитал своим студентам:

- Всё посмотрел. Что я могу сказать – это замечательно… Вы сказали: «Не судите строго». Да здесь строго при всём желании и не осудишь. Спели замечательно, особенно впечатлил хор. Он вывел этот трек на совершенно другой музыкальный уровень. И, боже мой, это же инвалиды! Но как хорошо они справились! У меня просто нет слов… Я смотрел дома, и обязательно покажу на работе. Жена плакала… Да и запись вполне достойная как концерта, так и истории создания, и блестящий дублированный звук. В общем, Олег, я размещаю Ваше выступление в своем официальном блоге в Твиттере и, понятное дело, здесь, в Фейсбуке. Это должны многие посмотреть, я это обеспечу. Спасибо за проделанную работу. Если ещё будут подобные проекты – я только «за»! Успехов Вам!

Курский хор слепых вывел трек немецкого композитора на совершенно новый уровеньФото: из личного архива героя публикации.

- Я сам не ожидал, что отзыв Ханса произведет настолько сильный эффект, - признается Олег. – Ребята начали предлагать к исполнению свои аранжировки. А один из солистов Гена Суменков написал украинскую песню для нашего коллектива, которая часто исполняется в Курске.

Что касается композиции «Свет», то она звучала на заседании министерства труда в Москве, Паралимпиаде в Сочи и многих других городах страны, по сей день согревая душу слушателям. Ханс Циммер пригласил курский хор слепых на фестиваль в Филадельфию, но, к сожалению, денег на поездку не нашлось.

Несколько месяцев назад хор дирижерско-хорового отделения колледжа-интерната слепых вернулся из Ижевска с международных Парадельфийских игр с дипломом I степени и золотой медалью за победу в номинации «Вокальное искусство». Выступали, правда, с другой композицией.

Олег Рыльцов подумывает о создании новой композиции на музыку "Перл-Харбор"Фото: Ольга ТРУШКИНА

Что касается Олега Рыльцова и Ханса Циммера, то они поздравляют друг друга с днем рождения и до сих пор советуются по поводу новых работ.

Олег Иванович признается, что для него это многое значит. Он серьезно присматривается к музыке из фильмов «Перл Харбор» и «Черный рыцарь». В этот раз подумывает приукрасить мелодию живым хоровым звуком. Студенты только «за». Однако времени на реализацию столь серьезных и крупных проектов пока нет. Но если найдется, Циммер идею наверняка поддержит и поможет.