Cверху - шоколадка, а внутри - игрушка

Советские граждане не были избалованы заграничными товарами. Поэтому когда в 90-х годах на прилавках появились шоколадные яйца «Киндер-сюрприз», многие воспрянули духом: наконец-то серую реальность разбавит нечто яркое и необычное. Курянка Ольга Капелюш поддалась общему порыву и начала покупать новинку сначала для подрастающей племянницы, а вскоре для себя. За почти четверть века ей удалось собрать коллекцию, которую сама не может сосчитать. Речь идет более чем о 5 тысячах фигурок из 300 серий. Некоторые игрушки сейчас оцениваются в сотни евро и многие десятки тысяч рублей. Но их не достать даже на аукционе «eBay».

Коллекционирование с мировым размахом

Если быть точными, то всё началось в 1994 году. Молодая учительница истории Ольга Капелюш окончила институт и по распределению попала работать в школу Железногорска Курской области. В этом же городе жила её двоюродная сестра с дочерью. Молодому педагогу хотелось порадовать племянницу, вот она и начала дарить ей шоколадные яйца «Киндер-сюрприз». Через какое-то время стала покупать для себя.

В 1996 году ей удалось собрать свою первую серию «Бегемоты палубные». Когда племянница подросла, то передала свои игрушки тёте, что существенно пополнило начинавшуюся коллекцию.

У Ольги, тем временем, родился сын. Так что появился новый повод для приобретения киндеров.

- Не знаю, кому на самом деле покупала: ему или себе, - признается курянка.

Инопланетяне 1998 года совсем не страшныеФото: Из личного архива героя публикации

Племянник Ольги в конце 90-х занимался бизнесом и коробками привозил из Германии шоколадные яйца. Таким образом, к уже имеющимся сериям, учительница собрала ещё три. Что интересно. Серия «Египетские кошки» появилась в России только через два года, а вот «Бегемотов в Голливуде» у нас так и не увидели. Далеко не у всех есть серия «Подводный мир».

Тогда педагог поставила перед собой цель: собрать все коллекционные игрушки, которые выходили в Европе с 1986 года.

Золотой бегемотик выл выпущен в Германии ограниченным тиражомФото: Из личного архива героя публикации

Для этого она налаживала связи с коллекционерами и продавцами фигурок по всему миру: Германии, Белоруссии, Украине, Казахстане...

Спустя много лет ей всё-таки удалось осуществить задуманное.

И теперь Ольга Ивановна ставит перед собой новую задачу: собрать нелицензионные игрушки из киндера, выпускаемые в 1970-80-х годах в Европе. Вот их уже днем с огнем не сыщешь. Но опыт у курянки солидный.

Ценными оказались даже вкладыши

Производство шоколадных яиц итальянской компанией «Ферреро» началось в начале 1970-х годов. Лицензионные игрушки с вкладышами пошли позже: во второй половине 80-х.

В 2004 году у игрушек и вовсе сменился производитель. Итальянская компания сохранила за собой право только на производство шоколада.

- Конечно, игрушки стали другие, - выражает свое мнение Ольга Капелюш. - Раньше в год выпускалась одна-две серии, теперь они выходят намного чаще. Игрушки «Ферреро» раскрашены вручную. Они были интереснее сделаны, практически все цельные, да и выполнены из другого материала. Сборные игрушки были более функциональными, детальнее проработаны. Детям было полезнее их собирать, развивалась мелкая моторика.

Кстати, в «киндерах» ценятся не только сами игрушки, но и вкладыши. Многие выбрасывали их в мусорную корзину. А зря! Сегодня некоторые вкладыши к игрушкам, которые выходили в Германии в 1980-х годах, стоят более 10 тысяч рублей.

Шлюмпфы - одни из первых игрушек компании "Ферреро"Фото: Из личного архива героя публикации

- Вот, смотрите, это одни из первых игрушек от фирмы «Ферреро»: «Парад шлюмпфов», «Олимпиада шлюмпфов», — показывает коллекционер. — Шлюмпфы — это смурфики, синенькие человечки с длинными ушками. Их так называют в Германии.

Последние семь лет Ольга Капелюш предпочитает покупать игрушки сериями. Считает, что так выходит гораздо дешевле, чем брать по одной. Тем более что разработчики придумали хитрый маркетинговый ход. Одна игрушка из серии искусственно делается дефицитной и практически не встречается в яйцах. Коллекционеры, охваченные азартом, готовы платить за неё любые деньги. Спустя какое-то время она появляется в продаже уже по обычной цене. Но фанаты уже переплатили.

Ажиотаж создается не только вокруг одной игрушки, но и целой серии, которая выходила в одной стране небольшим тиражом. Современная серия «Головастики — Мексиканские футболисты» 2014 года оценивается в 300 евро. Коллекционеры готовы отдать за неё и больше, но мексиканские игрушки трудно достать даже на аукционе «eBay». У Ольги, конечно, такая серия есть.

По стоимости мексиканские футболисты оказались почти золотымиФото: Из личного архива героя публикации

- Когда я разбираю коллекции, систематизирую их, то отдыхаю, меня это отвлекает от каких-то жизненных трудностей, - признается учительница. - Я всегда что-нибудь собирала, с самого детства: календарики, значки, открытки артистов советского кино… Штук 300 набрала, до сих пор хранятся. Сейчас собираю в основном игрушки из «Киндер-сюрприза», недавно из Украины по заказу прислали ещё 5 штук нелицензионных, и заканчиваю собирать фигурки от фирмы «Ландрин».

Российский ответ Западу

Кондитерская фабрика «Ландрин» по производству шоколадных яиц открылась в России в 2003 году. На прилавках магазинов отечественная продукция стоила столько же, сколько и импортные шоколадные яйца. И точно была не менее качественной и интересной.

Серия «Петрушка» посвящена советским мультфильмам: «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Простоквашино», «Чебурашка и его друзья» и многим другим. Серия «Сказка на ладошке» — соответственно, русским сказкам.

Многие коллекционеры не обратили на российские шоколадные яйца должного внимания и прогадали. Некоторые ландриновские серии теперь стоят десятки тысяч рублей. Цена на отдельно взятую игрушку может достигать нескольких тысяч. Считается особым шиком собрать все 10 собачек от «Ландрин» шести разных цветов. Комплект из 60 собачек выставляется на аукционах даже за десятки тысяч рублей.

— Хотя серия выходила в России, последнюю собачку нашла в Германии, — признается Ольга Ивановна. — Заказывала, мне её пересылали. Так радовалась, когда получила! Я была ну просто счастлива. Долго она стояла у меня на самом виду.

В собачках фирмы "Ландрин" есть свое очарованиеФото: Из личного архива героя публикации

Не ради денег, а для души

Своё хобби Ольга Капелюш считает прагматичным. Это вкладывание средств, которое приносит удовольствие.

Однако она принципиально не желает оценивать стоимость коллекции в денежном эквиваленте и очень не любит, когда ей задают вопросы по этому поводу.

- Для меня это никогда не было бизнесом, никогда не зарабатывала на этом деньги, - подчеркивает учительница. – Не представляю, насколько может потянуть коллекция. Коллекционирование — это состояние души. Не важно, что собирать. Важен сам процесс.

В покупке игрушек в Москве теперь Ольге помогает 22-летний сын: хотя бы на почтовые расходы тратиться не надо.

А мечты у коллекционера простые: найти специальный шкаф с узкими полочками, на которых можно было бы расставить фигурки от пола до потолка. Если поместятся.