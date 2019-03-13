2019-03-13T15:01:56+03:00
Спасатель

В Курске студентов-иностранцев учили оказывать первую помощь

Для наглядности все навыки отрабатывали на специальном манекене «Гоше»
Ольга ДАНИЛОВА
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В экстремальной ситуации языковой барьер может сыграть роковую роль, считают в МЧСВ экстремальной ситуации языковой барьер может сыграть роковую роль, считают в МЧСФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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На базе Центра ГИМС Курской области акция «Международный язык безопасности». Её участниками стали более 50 студентов-иностранцев. Представители Анголы, Чада, Китая, Эфиопии, Туркменистана узнали, как правильно вести себя на водоемах в весенне-летний период, научились оказывать первую помощь. В этом году занятие было расширено за счет своеобразной выставки, которую представили огнеборцы первой специализированной пожарно-спасательной части. Они не только рассказали о новейшем оборудовании, но и продемонстрировали его на практике.

В экстремальной ситуации языковой барьер может сыграть роковую роль. Потому иностранцам необходимо владеть некими основами оказания помощи, чтобы на первоначальном этапе сделать все возможное самостоятельно, считают спасатели.

- Такие занятия и встречи очень полезны и даже жизненно необходимы, - говорит старший государственный инспектор Центра ГМСЧ Курской области Геннадий Алябьев. – Ребята приехали из стран, где практически не бывает снега. Соответственно, как действовать при несчастном случае на водоеме, покрытом льдом, мало кто из них представляет.

Особый интерес у студентов вызвала учебная точка, где начальник учебного отдела Центра медицины катастроф Курской области Никита Баранников объяснял правила оказания первой помощи. Для наглядности все навыки отрабатывались на специальном манекене «Гоше». Его реанимация практически ни у кого с первого раза успешно не прошла. Однако упорство и старания некоторых студентов дали результат – после непрямого массажа сердца и дыхания рот в рот условный пострадавший задышал.

Все желающие смогли также на практике отработать бросок спасательного круга условно тонущему человеку. По признанию участников акции, они были удивлены, что даже такое простое действие требует особых навыков и тренировок.

Также студентов познакомили со специальной техникой, которая стоит на вооружении курских огнеборцев и еще раз вспомнили о правилах пожарной безопасности в быту.

- Аварийно-спасательный автомобиль оснащен всем необходимым для оказания помощи людям, - говорит Александр Вялых, начальник первой специализированной пожарно-спасательной части Курска. – В нем имеются прибор поиска пострадавших, носилки, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, бензопила, световая башня, ранцевый лесной огнетушитель, альпинистское снаряжение и многое другое.

Всем участникам акции вручили памятки и учебные пособия. А спасатели в очередной раз напомнили простейшие правила безопасности и номер единого телефона вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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