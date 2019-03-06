Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов удостоен памятного знака «За вклад в развитие законодательства»

На очередном заседании заксобрания награду за развитие законодательства получил руководитель Михайловского ГОКа Сергей Кретов.

Не секрет, что руководители учреждений образования, спорта, здравоохранения, общественники частенько обращаются в адрес этого градообразующего предприятия с насущными вопросами. И многие из них удается решить благодаря поддержке компании «Металлоинвест». Поэтому, как отметил Сергей Кретов, важная составляющая работы депутатов - это обратная связь с избирателями. Только так можно узнать о насущных потребностях курян.

Только в прошлом году по обращениям жителей «города горянков» в рамках программы социально-экономического партнерства Компании с администрациями города и области были обустроены безопасные переходы в районе школ №1 и №6, открыт компьютерный класс в школе №4, проведены ремонты двух городских бассейнов, оборудован современными техническими средствами «городок» для обучения школьников правилам дорожного движения. Это лишь небольшой список дел. Так, начато строительство храма Святой Варвары в 10 микрорайоне города.

Среди долгосрочных проектов - установка детских игровых комплексов в микрорайонах, уличных тренажеров и многофункциональных площадок в школьных дворах, замена окон в школах и детсадах, поддержка горно-металлургического и политехнического профессиональных колледжей. Это проекты, которые реализуются на постоянной основе.

- Всем нам важно, чтобы развивались промышленность и сельское хозяйство, вводились новые объекты инфраструктуры, была качественная база для подготовки профессиональных кадров, решались социальные вопросы, - отметил Сергей Кретов. - И депутаты стремятся максимально использовать свои полномочия для реализации этих приоритетов в жизнь - как в рамках принятия региональных законодательных инициатив, так и в решении конкретных задач в своих округах.