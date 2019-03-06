В Курске росгвардейцы почтили память погибших бойцов

На Мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» прошел митинг в честь памяти погибших на Северном Кавказе сотрудников спецподразделений Росгвардии: бойца ОМОН, Героя России Андрея Хмелевского, а также сотрудников СОБР, посмертно удостоенных награды «Орден Мужества»: Олега Ладыгина, Александра Алябьева и Владимира Тимашкова.

В памятно-мемориальном мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Курской области полковник полиции Константин Обушев, руководители подразделений Управления, личный состав и ветераны войск правопорядка. В этот день также пришли родственники и знакомые погибших, ребята из учебных заведений, в которых получали образование бойцы, а также ученики кадетских классов полиции и Росгвардии.

Мероприятие открыл начальник Управления Росгвардии по Курской области полковник полиции Констанитн Обушев.

- Для сотрудников спецподразделений в тяжелой боевой ситуации других решений быть не может. Подобные поступки для нас – пример, как надо жить и служить своей стране, - отметил руководитель.

- 19 лет прошло со дня гибели наших ребят, которые проявили себя как настоящие герои. Все эти годы мы бережно храним память о них. Из года в год передаем пример героизма подрастающему поколению, воспитывая их патриотами страны, - сказала мама Героя России Ирина Хмелевская.

В память о сотрудниках, погибших при проведении контртеррористических операций, руководитель военного отдела курской Епархии иерей Дионисий провел траурную литургию. После чего память героически погибших сотрудников спецподразделений почтили минутой молчания и возложили цветы к их могилам.

ЗНАЙ!

5 марта 2000 года, во время неравного боя с чеченскими боевиками, сотрудник ОМОН Андрей Хмелевской подорвал себя и боевиков гранатой. За мужественный подвиг Андрею Хмелевскому было присвоено звание «Герой России» посмертно.

6 марта 2000 года при проведении специальной операции по ликвидации вооруженного бандформирования в Чеченской Республике, погибли 3 сотрудника СОБР: Олег Ладыгин, Александр Алябьев и Владимир Тимашков. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей, сотрудники СОБР награждены «Орденом Мужества» посмертно.