В Курске представили фильм «Птица» с Сукачевым и Охлобыстиным

Гарик Сукачев - в роли Ангела, Иван Охлобыстин – в роли страдающей туберкулезом и алкоголизмом рок-звезды и главная героиня – трудный подросток в исполнении замечательной Евдокии Малевской… В Курске в рамках Международного кинофестиваля о правах человека «Сталкер» представили фильм «Птица».

Гротескную комедию/драму презентовала молодой режиссер Ксения Баскакова, для которой картина стала режиссерским дебютом:

- Я хочу, чтобы вы поняли, что такое дебют и что такое молодой режиссер. Это когда ты должен доказывать Министерству культуры РФ, что ты режиссер и что ты достоин. И тебе дают очень мало денег на реализацию большой идеи, как было у меня. Второе, что приходится делать, это находить людей, которые поверят в твою идею. И, естественно, всех уговаривать по поводу совершенно всего – машины, костюмов, детей, жен. Все, что можно в рамках концепции своего проекта взять бесплатно, ты, естественно, пытаешься взять и начинаешь обходить состоятельных людей, зная, что у них есть и чем можно воспользоваться.

Картину показали в рамках фестиваля "Сталкер"Фото: Светлана ВОЛКОВА

В процессе съемок фильма было немало забавных и почти трагикомичных историй. А юную актрису на роль главной героини в фильме пришлось выбирать, по словам режиссера, из тысячи претенденток. Выбор в пользу Дуси Малевской оказался отличным:

- Девочка чем-то похожа на Ивана Охлобыстина, с которым ей предстояло работать в паре, это хорошо «сыграло» в фильме.

После показа зрители смогли пообщаться с молодым режиссеромФото: Светлана ВОЛКОВА

В картине трудный подросток-«злая девочка» и рок-звезда, переживающая жизненный кризис, становятся лучшими друзьями.

В комедии появляется и истинная рок-звезда – Гарик Сукачев. И хотя роль у Гарика эпизодическая, зато яркая. Сукачев является в роли Ангела.

- Ангел! Ангел, да! Класс, а какой? Роковый! Особенный! Исключительный! А давай Гарика? – Режиссер рассказала об этом эпизоде. - Я через свои каналы нашла Гарика, уговорила его сыграть ангела. Окончательно его вывело то, что ему дали вместо сигареты чупа-чупс. Но он согласился. Приехал, снялся, отличный человечище! Вот как-то так вместе мы это придумали. Уже на площадке, во время съемочного процесса эта идея возникла.

Вход на показы в рамках фестиваля свободныйФото: Светлана ВОЛКОВА

- Я хотела, чтобы в фильме была музыка известная, но качественная, чтобы у вас уши не вяли, - добавила Ксения и пообещала, что в следующий раз в Курск привезет уже свою новую картину, которая вскоре выйдет на экраны. - Следующий фильм будет такая смешная трагикомедия, в которой собрались очень интересные артисты.