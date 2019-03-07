«К Востоку стоит присмотреться» - модные тенденции весна-лето 2019

В преддверии 8 Марта мы решили рассказать нашим читательницам о модных тенденциях весны-лета 2019 года. И сразу поспешим обрадовать, что такой яркой и многогранной мода не была давно. Разобраться в хитросплетениях, капризах и требованиях моды нам помогла стилист и имидж-консультант Татьяна Анпилогова.

— Минимализм и деконструктивизм, оверсайз и облегающие формы. Все строгое, все темное и все светлое, андрогинность и гипертрофированная женственность, - рассказывает Татьяна. — Оборки, рюши, банты, нежные розы и жесткое милитари. И все это в одном сезоне!

Мода из прошлого не просто не уходит, в этом сезоне к ней добавилась викторианская эпоха, восточный стиль и этнические мотивы.

Итак, его величество балет! Одним из главных трендов сезона -2019 является именно тема балета.

— Легкая, невесомая и нежная одежда - купальники, пачки, телесные леотарды, спортивные и драпированные платья с обувью в виде минималистических и женственных балеток.

Еще один из интересных трендов сезона – масштабная ретроспектива викторианской эпохи. Любительницы романтичного стиля будут довольны – настало время кисейных барышень. В моде роскошные женственные платья, рюши, оборки, рукава-фонарики, ленты и многочисленные складки.

— Я рекомендую носить платья романтического стиля с грубыми ботинками, кроссовками и более простой обувью, которая подчеркнет стилистику викторианской эпохи, - говорит Татьяна.

Азия. Снова в моде восточные мотивы – шелковые кимоно и азиатские принты захватили подиумы и головы девушек.

— К Востоку стоит присмотреться. Если вам нравится история с восточными мотивами, не нужно дожидаться какого-нибудь особого случая, а просто смело внедряйте эту стилистику в вашу жизнь.

Милитари – от холодных протестных и грубых оттенков до нежных и теплых.

— Стоит приобрести себе, наконец, бомбер, брюки или рубашку в военном стиле, - советует Татьяна. — Рубашка в стиле милитари, джинсы и все – минус пять, лет и килограмм.

Не отпускает дизайнеров и Матрица. По-прежнему в тренде черная лакированные плащи, узкие очки, топы и грубые ботинки.

— Матрица – это свежо и необычно, она не подойдет романтичным натурам на базовый гардероб. Но если вы яркая, эффектная, роковая, то не бойтесь этого тренда и в конце концов, возьмите уже себе и купите черный лаковый плащ!

Кожа, больше кожи! В моде кожаные тотал-луки – черные и яркие. При этом дизайнеры отказываются от использования натуральных материалов, мир уверенно двигается в сторону разумного потребления.

— Шик – бежевая кожа. Это как раз для тех нежных барышень, которых не устраивает строгая, характерная и несколько драматичная кожа темных оттенков, - говорит стилист. — Очень элегантно, изысканно и дорого смотрится бежевое пальто с бежевыми сапогами.

Велосипедки. Спортивная тематика, как никогда, в тренде.

— Удлиненный жакет, из-под которого выглядывают велосипедки, футболка, спортивная или грубая обувь, беспорядочно уложенные волосы, - такой образ предлагает Татьяна. — Если вы молодая, стройная, яркая и инициативная, то смело дерзайте!

Огромные шляпы возвращаются.

— Можно купить не классическую шляпу или федору, а, например, канотье с большими полями или шляпу, как у Джека-воробья.

Дождевики. Прозрачные, цветные, аскетичные – в моде любые.

— Очень удобно, под дождевик можно много чего одеть. Хорошо его носить носить с платьем, - говорит Татьяна. — Когда мы совмещаем грубое с нежным, когда мы играем в стилистику, то получаем самые интересные образы.

Вареный деним. В моде джинсы, куртки, пиджаки, комбинезоны из светлого, выцветшего денима.

— Если хотите быть модной и яркой, то просто перекрасьте свою старую рубашку или блузку, применяя технику тай дай, советует стилист. — Получите уникальную вещь в единственном экземпляре.

Парча. Яркая, блестящая и праздничная – для нее тоже теперь есть место в повседневной жизни.

— Всегда можно понизить градус праздничности базовыми вещами. Смиксуйте парчовый жакет с джинсами, и будете неотразимы. Не забудьте добавить к комплекту грубые ботинки.

Серебро будет сиять в новом сезоне еще ярче.

— Серебро подходит всем, давно уже это не зазорно. Если душа поет и хочется какого-то треша, купите себе серебристую сумочку и образ станет интереснее.

Горох. Романтичный разноцветный и классический черно-белый - он часто в моде.

— Всегда блузы в горох можно смиксовать с джинсами, с любым классическим луком. Можно купить даже сумку в горох, - говорит Татьяна. — Если хотите выглядеть строже и элегантнее, то выбирайте черный горох.

Плиссировка – винтажный тренд возвращается, хотя он далеко и не уходил.

— Плиссировка будет и дальше актуальна. Если вы держались из последних сил и не покупали, то пришла пора приобрести плиссированное платье, юбку или тренч.

Цветы в моде каждую весну, разные – крупные и мелкие, яркие и не очень.

— Самый шик – лосины с цветами.

Тканевые розы – еще один визит в прошлое. Актуально – огромные розы из ткани и пайеток – на подолах платьев, юбках и костюмах.

— Отрежьте старое выпускное платье, прикрепите у нему огромную розу, носите все это с грубыми ботами, бомбером, ветровкой, косухой, и будете в тренде.

Змеиный принт по-прежнему фаворит мировых модниц и именитых звезд.

— «Змеи» стали более нежнее, более базовей, с ними уже можно создать больше лаконичных и спокойных образов. — Если в вашем окружении «пресмыкающихся» принтов еще мало, то смело берите.

Этнические мотивы входят в нашу жизнь восточными сказками – со сложными орнаментами, поясами из монет и нитей, и юбками-платками.

— Этника идет почти всем славянкам. Хотите выделиться – начните именно с нее. Включите этнические принты в базовый гардероб, и вы увидите, как это здорово!

Кроше. Платья, юбки, брюки и топы с замысловатыми переплетениями вновь покоряют женские сердца.

— Интересно и круто будут смотреться изделия ниже колена, - говорит Татьяна. Что-то нисподающее, объемное, в виде кейпа или платья, которые можно, например, надеть на купальник в любом курортном городе.

Объемные плечи не сдаются.

— Не бойтесь того, что вы не будете выглядеть слишком большой. При правильной комплектации с ремешком или высокой платформой, а также грубыми ботинками, это будет смотреться очень модно.

Ультракороткое мини. Наконец-то длинногие красавицы могут показаться во всей красе. Огромный плюс – мини сочетается с абсолютно любым типом обуви.

— Ультракороткое мини - это когда длина юбки короче, чем ее ширина, - поясняет стилист.

Архитектурные принты. В полноцветные и монохромные изображения городских ландшафтов могут облачаться все без исключения.

— Это графично, интересно, единственный минус – они быстро надоедают. Можно купить футболку с архитектурным принтом, платье или блузу, но не пальто.

Пышные рюши и оборки - чем их больше, тем лучше.

— Для высоких и стройных – почему бы и нет. Для более скромных – черные и белые, для смелых – самые яркие!

Рукава-буфы для романтичных особ.

— Возможно, буфы и сделают вас более громозкими, но тем не менее они смотрятся очень свежо и интересно.

Конечно же, при выборе гардероба не следует брать моду с подиума, утрированную, такую как она есть и на сто процентов вводить ее в свой гардероб.

— Мы вдохновляемся подиумом, берем за основу какую-то идею, и вносим ее в жизнь. А дальше все зависит от местности, от вашей позиции, настроения и от того, что именно вы хотите внести в массы, - говорит Татьяна Анпилогова.