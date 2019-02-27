Незрячий музыкант из Курска пишет музыку для ночных клубов

В Курском музыкальном колледже-интернате слепых преподают и учатся незрячие музыканты. У одних третья группа инвалидности по зрению, у других – первая. Кто-то не видит вообще, как преподаватель по специальности «Аккордеон» Александр Осадчий. Однако это не помешало ему не только виртуозно научиться играть на инструменте, с листа читать ноты сложнейших произведений, но и состояться как композитор.

Удивительные люди

Своим ученикам 37-летний Александр говорит, что страшно жить и ничего не уметь. А чтобы уметь, незрячим людям приходится прикладывать столько усилий, что не все выдерживают, многие ломаются.

Сам преподаватель музыкального колледжа родился с остаточным зрением. С детства видел крайне плохо. В Ростове-на-Дону, откуда Александр родом, он учился в школе-интернате для слабовидящих и в обычной музыкальной школе осваивал аккордеон. Для этого его отец на листах ватмана крупным каллиграфическим почерком выводил ноты произведений, которые сын разучивал по программе: на ватмане умещались только четыре строчки. Родители вслух читали учебники, Александр записывал информацию на диктофон. Признавать себя слепым не хотелось, но к 18-ти годам он совершенно перестал видеть. За лето освоил шрифт Брайля и смог учиться без помощи родителей.

После Курского колледжа-интерната для слепых попробовал поступить в консерваторию имени Рахманинова в Ростове-на-Дону, но там, видимо, не горели желанием работать с незрячим музыкантом. Поэтому он остановился на Московском государственном специализированном институте искусств.

- Сейчас институт называется академией, - уточнил Александр. – Вуз вообще предназначен для студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы… В общежитии нас селили вперемежку. Дружили по факультетам, а не по недугу.

Некоторые однокашники Александра впоследствии ушли в шоу-бизнес. Его однокурсник Алексей Геращенко принял участие в программе «Один в один», перевоплотившись в чернокожего эстрадного певца Рэя Чарльза. В беседе с Анастасией Стоцкой уроженец Борисоглебска почему-то умолчал об учебе в московском специализированном вузе, скромно обозначив себя слепым музыкантом-самоучкой.

Вокалист Эдуард Нехаев, живший с Александром по соседству в общежитии, пару лет назад дошел до финала проекта «Удивительные люди». С помощью эхолокации он определял различные музыкальные инструменты. Однако в финальном шоу незрячий молодой человек еще больше удивил зрительный зал… ездой на велосипеде.

Александр Осадчий, как и многие другие выпускники, развлекать публику не стал.

В Праге на музыкальном конкурсе он случайно встретился с директором Курского музыкального колледжа-интерната слепых и получил предложение вернуться в колледж в качестве преподавателя. Александр согласился, и с 2011 года перебрался в Курск.

Это вам не «плоско-печатные» ноты

Если зрячий музыкант скажет:

- Дайте ноты!

То незрячему порой проще запомнить мелодию с первого раза и сыграть, чем разобрать ноты, написанные шрифтом Брайля. Обычные ноты в училище называют «плоско-печатными». В России есть всего несколько специалистов, которые могут делать переложения нот на рельефно-точечный тактильный шрифт. У каждой ноты свой буквенный эквивалент. Иногда нотные обозначения для правой руки оказываются на одной странице, для левой – на другой. При этом нужно еще понять, что играть следует одновременно. Александр учит первокурсников разбирать ноты, написанные специально для незрячих. Даже очень талантливым людям трудно взять эту высоту. Некоторые сходят с дистанции.

При этом скидок на инвалидность нет. Игра должна быть академической, по всем правилам и на высшем уровне. Вальсы Шопены, произведения Рахманинова, Гайдна, Моцарта, Бетховена – хорошо, но иногда хочется чего-нибудь этакого.

Вот наш собеседник и перешел на написание своих собственных произведений различных жанров, стилей и эпох с помощью компьютерных программ: хоть для народного оркестра, хоть для ночных клубов. Звучание синтетической мелодии получается настолько правдоподобным и живым, что ее не отличить от настоящей.

Произведения Александра для оркестровых выступлений покупают для коллективов и солистов Ростова-на-Дону, занимающих призовые места на конкурсах, концертах и фестивалях в различных городах страны. Он обрабатывает музыку даже для кинофильмов.

Что касается ночных клубов, то Александр признается, что ни разу в них не был и даже в какой-то степени презирает подобные заведения. Однако музыку и клубные аранжировки делает с удовольствием.

- Вот так развлекаемся, - шутит музыкант.