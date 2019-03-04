Сурганова и Оркестр дали юбилейный концерт с курскими музыкантами

Концерт группы "Сурганова и Оркестр" прошел в Курске в первый день марта. Светлана и музыканты в наш город традиционно приезжают в самом начале весны. Но в этот раз шоу было особенным, юбилейным - Светлане исполнилось 50, 25 лет - группе "Ночные снайперы", в которой начинала Сурганова и 15 лет - "Сургановой и Оркестру"!

Поэтому было много цветов и подарков. Например, поклонники преподнесли музыкантам целую корзину пряников. А изюминкой шоу стало выступление группы с курскими музыкантами - студентами курского музыкального училища имени Георгия Свиридова:

- Наконец-то мы сможем оправдать свое название и выступить с настоящим оркестром, - отметила Сурганова.

Сложно поверить, но Сурганова на сцене уже четвереть векаФото: Светлана ВОЛКОВА

Концертов этой группы ждут, как свой личный праздник. Светлана Сурганова - яркая рок-вокалистка, пропагандирующая своим творчеством любовь к жизни. Сурганова выступает яркой фигурой русского рока, она активно гастролирует, играет в спектаклях и музыкальных шоу.

Ее коллектив - это не просто музыкальная группа, это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни коллектива. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным - визитные карточки группы. Поклонники любят Сурганову за искренность, умение сочетать несочетаемое.

На концерте звучали стихи Цветаевой и БродскогоФото: Светлана ВОЛКОВА

Этой группой восхищаются как юные ценители качественной живой музыки, так и искушенные меломаны. «Сурганова и Оркестр» - обладатели нескольких «золотых дисков», а также самый концертирующий коллектив страны, лидер хит-парадов «Нашего радио».

Кстати, масштабный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США.

А накануне своего концерта в Курске 16 февраля Светлана Сурганова получила престижную награду - стала победительницей XII церемонии вручения наград в области рок-музыки «Чартова дюжина» в номинации «Солистка». В своей номинации Сурганова обошла Земфиру, Диану Арбенину, Диляру Вагапову и Лусинэ Геворкян.

Группе аккомпанировали молодые курские музыкантыФото: Светлана ВОЛКОВА

Вероятно, все дело в энергетике, которую Сурганова выплескивает на сцене: мощную, поэтическую и очень музыкальную. Она с удовольствием делиться своей душой со всеми, кто приходит на ее выступления.

Кстати, зрители по-традиции получили маленькие подарки от организаторов шоу. На сей раз это были юбилейные шоколадки и флажки.