Курянин создал новую модель робота «Андроид № 53»

На окраине Северо-Западного района Курска, на дальней-дальней улице от остановки, в самой-самой глубине гаражного кооператива находится мастерская, да не простая, а почти волшебная. Именно в ней кузнец Артем Цуканов создает из металла скульптуры, часы, холодное оружие и, конечно, андроидов, так похожих на людей. Вход в кузницу охраняют робот, миньон и существо с пиратским флагом и саблей, полностью придуманное своим создателем. Переступаешь порог и оказываешься в средневековой кузнице. А там…

В библиотеке Гарри Поттера

А там в подвале – тяжеленные книги из металла с выгравированной змеей будто из библиотеки факультета Слизерин, а вдоль стены – огромный робот и груды металла. И тишина…

Кузнецу Артему Цуканову 27 лет. У него неоконченное высшее образование: Юго-Западный государственный университет, факультет «Машиностроения». После учебы в институте несколько месяцев работал грузчиком на кондитерской фабрике. В какой-то момент пришло понимание, что не может и не хочет так жить. И решил попробовать что-то новое.

- Мама играет на баяне, отец – на аккордеоне, поэтому я стал сварщиком, - шутит Артем, тем самым намекая на семейную творческую жилку.

В мастерской современного кузнецаФото: Ольга ТРУШКИНА

Привет, Андрей!

Без опыта работы в кузницы Курска трудоустроиться очень трудно. Однако в одну всё-таки взяли. Сначала молодой человек занимался покраской кованых изделий, затем освоил сварочный аппарат и пошло-поехало: ворота, заборы, перила, лавочки… Наловчился собирать множество элементов в единую конструкцию. Три года проработал в кузнице и ушел.

С тех пор считает себя свободным художником, а свои работы называет хобби. Однако ему удается вдохнуть жизнь в старый, ржавый и, как многим кажется, бесполезный металл. Его творения выглядят как настоящие. И это пугает.

В углу мастерской стоит андроид более двух метров в высоту и весом около 200 килограммов. Его глаза горят желтым светом, освещая мечи, топор и прочее средневековое оружие, развешанное на стене. Складывается впечатление, что робот полностью создан из стволов ружей. Но это не так.

Артем собрал его с нуля из автомобильных, вело-, мото- бэушных запчастей. Он использовал корзины сцепления, запчасти от тормозных колодок и даже велосипедное колесо. Вместо почек вмонтировал монометры, которые показывают давление внутри системы. Нужно иметь очень богатое воображение, чтобы догадаться, что голова андроида выполнена из компрессора от холодильника. Её пришлось три раза переставлять, чтобы она выглядела максимально реалистично. В результате сеанса лоботомии в глаза были вставлены светодиоиды.

Как-то в мастерской, где Артем работал с другом, по радио запел Макаревич.

- О, Андрюха поет, - отметил Артем.

- Это ты его так зовешь? – спросил товарищ, указывая на андроида.

Имя роботу никто не выбирал. Оно пришло само. А номер 53 андроид унаследовал от гаражного кооператива, на территории которого появился на свет два года назад.

Футбольный мяч готов нанести ответный ударФото: Ольга ТРУШКИНА

Техноарт марки р/ж

В мастерской есть роботы поменьше.

- Марка р/ж, - шутит Артем. – Расшифровывается как ржавый металл. Сам езжу за металлоломом и так знакомые, соседи приносят. Говорят: «Выкинуть жалко, а ты в работе сможешь использовать». Мне порой самому трудно поверить, что от ломаного металла может быть большая польза, однако спустя год-полтора действительно идет в дело.

Скульптуры выполнены в направлениях техноарт и ресайкларт, то есть из бэушных запчастей и ненужного материала.

За некоторые из них Артем удостаивался первых мест на Всероссийских конкурсах сварщиков. А не так давно получил приглашение посетить мир магии Аргемона. На вечер в Москву Артем взял с собой жену Наталью.

Сообщество магов оказалось довольно многочисленным. Среди членов клуба - даже оперные певцы и заслуженные педагоги. Они собираются один раз в год на протяжении более 15 лет. По мере сил и возможностей каждый приглашенный перевоплощается в мифологического персонажа. Артем выбрал Кощея: надел 7-килограммовую корону, взял в руки меч собственного производства. Супруга выступила в образе Королевы. Молодой паре Цукановых достался приз зрительских симпатий.

Но фантастический бал закончился. Самое время вновь возвращаться к работе.

В планах кузнеца – изготовить металлические шахматные фигуры, лампы, часы. А ещё – продолжить создавать фэнтезийное оружие, перенести его из популярных компьютерных игр в реальный мир. Например, сделать боевой топор из игры «Skyrim» или щит с двумя мечами из «World of Warcraft».

Оружие хоть и не средневековое. Зато весить будет как настоящее.