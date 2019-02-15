2019-02-15T14:00:52+03:00
Происшествия

Курская область. Приговор по делу Юли Андреевой будет обжалован

Адвокат просит отменить вынесенный железногорским судом вердикт
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело Юли нашли в лесопосадке в 30 километрах от ЖелезногорскаТело Юли нашли в лесопосадке в 30 километрах от ЖелезногорскаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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«КП» рассказывала о чудовищной истории, произошедшей осенью 2016 года в Железногорске. 13 сентября в городе бесследно исчезла 25-летняя Юля Андреева, которая приехала из Орла, чтобы навестить своих бабушку и дедушку. Две недели девушку искали полиция, друзья, знакомые и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 2 октября обгоревшее тело Юли нашли в лесопосадке в 30 километрах от Железногорска.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса «Убийство». И через пару дней задержали 29-летнего подозреваемого, с которым Юлю видели в день исчезновения у железногорского кафе «Империя».

2 октября 2017 года мужчине предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, он задушил девушку, зажав ей рот и нос из-за внезапно возникшей ссоры. Затем тело вывез в лесопаосадку, облил керосином и поджег.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Друзья Юли писали петицию генеральному прокурору, обращались в Следственный комитет России. Расследование, на которое ушло более двух лет, проходило под надзором и в тесном взаимодействии с органами прокуратуры области. Было проведено несколько десятков экспертиз.

Однако обвиняемый свою вину не признал. Он утверждает, что девушка умерла своей смертью. Окоченевшее тело парень обнаружил, проснувшись утром. Попытался спасти Юлю - начал делать искусственное дыхание. А ни скорую, ни полицию не вызвал, потому что испугался, что об этом узнают близкие и, самое главное, факт измены станет известен его девушке. Находясь в шоковом состоянии, он вывез тело в лесопосадку и поджег.

31 января 2019 года Железногорский городской суд признал Александра виновным в убийстве и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Как сообщает издание «Курские известия», адвокат осужденного Сергей Мазуров обратился в областной суд с апелляцией. Он просит судебную коллегию вышестоящего суда отменить вынесенный приговор и оправдать осужденного. По мнению защитника, при вынесении приговора суд нарушил презумпцию невиновности, истолковав все сомнения в пользу обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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