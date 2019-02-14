Курянин выращивает тараканов на продажу

В любом рейтинге самых неприятных и мерзких насекомых обязательно найдешь таракана. На что только не готовы пойти владельцы домов, чтобы извести этих ненавистных букашек под корень. Но времена меняются. Тараканы нынче в моде. Администратор группы «Мир насекомых. Курск» Илья Носов рассказал, почему держит их, зачем у него покупают тараканов и что в них хорошего.

Способны к побегу

Илья Носов на зоолога не учился, азы содержания насекомых никто не объяснял. Однако к 33 годам сумел превратить небольшую «двушку» в тропики. Две комнаты и коридор заполнены стеллажами, полочками, на которых разместилась всяческая экзотическая живность: тропические жуки, пауки-птицееды, «палочники» и, конечно, тараканы. Последних насчитывается около 20 разновидностей: мраморные, шипящие, архимандриты, феталия... Самый маленький таракан – два сантиметра. Самый крупный - таракан-архимандрит - достигает 12 сантиметров.

- С детства увлекался насекомыми, собирал жучков и бабочек, - объясняет мужчина. – Это огромный мир, который не изучен. Он рядом, а внимания на него никто не обращает. Держу то, что интересно, красиво. Хочется, чтобы дома была частичка природы. Зимой заходишь в квартиру, а там – кусочек лета.

Тропические тараканы и впрямь живут круглогодично. Сроки жизни зависят от разновидности: мраморные – полгода-год, шипящий – 2-3 года. По мнению Ильи, отвращения они не вызывают. Эти насекомые довольно интересные, а некоторые виды даже красивые.

Условия к их содержанию – самые серьезные. На дно террариума стелются опилки. Сверху помещаются укрытия. Это могут быть куски коры, глиняные черепки, яичные лотки. Давно замечено, что тараканы могут перемещаться даже вертикально. Поэтому края емкости, где они содержатся, обмазываются вазелином.

- Американского бегового таракана не останавливает ничего: у него мощные лапы и сильные крылья, - отмечает собеседник. - Он разбежится и подлетит. За секунду преодолевает один метр. Не знаю, проводятся ли в Курске тараканьи бега или нет. У меня есть целая популяция беговых тараканов. Много лет живут. На корм такой таракан не годится: способен к побегу. У меня одни знакомые так и не смогли впихнуть его ящерице: в момент сбегал из террариума. Они и выглядят занятно. Вырастают до пяти сантиметров. Тело коричневое, три пятнышка на спине, как у рыжего таракана.

Индийского таракана домино ещё называют шахматнымФото: из личного архива

Предпочитают держаться вместе

Вопреки распространенному мнению, тараканы едят не все подряд. Они не приемлют картофель, старую тыкву (молоденькую едят на ура), зелень, пряности. С аппетитом уплетают сухой геркулес, фрукты, овощи. Им непременно следует давать гаммарус, сухой корм для рыб: хитин полезен для укрепления панциря.

Несмотря на сбалансированную, усиленную кормежку и условия проживания как в отеле люкс, тараканы все равно сбегают.

- Да, было дело, - признает Илья. - Причем убегал самый крупный таракан блаберус. Но это моя вина. Слишком много положил в террариум яблока. Он по нему взобрался, сумел как-то подпрыгнуть и выбраться. Однажды случился массовый побег. По запаху вернулись почти все, большая часть. Знают, где гнездо. Тараканы действительно социальные насекомые. Держатся вместе.

Экзотические тараканы не приспособлены к жизни вне террариума.

Блаберус гигантеус бывает почти незаметнымФото: из личного архива

Тараканий век недолог

Объявления в группе «Мир насекомых» вроде «срочно куплю тараканов» - не редкость.

- Вы ими кого-нибудь из питомцев кормите? – спрашиваем у покупателя Вадима Майорова.

- Я ими никого не кормлю, а держу для души. Они интересны своим поведением.

Одни держат тропических тараканов для себя, другие покупают на корм экзотической живности. Один жучок стоит 8 рублей, оптом, от 100 штук, идет по 5 рублей. За месяц Илье поступает несколько предложений из Курска и других городов.

Бывают другие варианты.

Однажды у него хотели купить шипящих тараканов, чтобы съесть самим. Насекомых собирались обжарить.

- Мне их жалко стало, - вздыхает Носов.

- Кого: людей или тараканов?

- И тех, и других, - смеется Илья.

У самого энтомолога-любителя жуткая аллергия на насекомых. Каждый раз после того, как прикасается к ним, кормит, чистит, тщательно моет руки с мылом. Жена и дети Ильи к живности относятся положительно. В случае необходимости супруга может сама покормить питомцев. У родных Носова, кстати, аллергии на насекомых нет.

Тараканы - насекомые социальныеФото: из личного архива

ГМО не едят даже тараканы

Нас заинтересовало: отличаются ли тропические тараканы от обычных черных или рыжих прусаков, которые прописались в квартирах? И да, и нет. У тех и других хорошо развит ротовой аппарат и кишечник. По сути, любой таракан всеяден. Замечено, что в случае голодовки таракан-прусак вполне может продержаться на обоях, обувных подметках и даже проявить каннибализм. Но ни в коем случае тараканы не могут есть генномодифицированные продукты.

В качестве эксперимента Илья кормил группу тараканов яблоками ГМО, которые передал один знакомый из Белоруссии. На третьем поколении эти тараканы дали слабое потомство. На пятом вовсе выродились и погибли.

Тараканы обитают только там, где хорошая экология. Поэтому в квартирах их стало существенно меньше.