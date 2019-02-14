В Курске пройдет Международный фестиваль фильмов "Сталкер"

С 25 февраля по 1 марта в Курске пройдет Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер". Кинофестиваль вновь возвращается в наш город спустя несколько лет и зрители смогут увидеть бесплатно лучшее российское художественное и документальное кино о правах человека. К слову, Курск - один из немногих городов Черноземья, где в этом году пройдет "Сталкер".

О судьбе фестиваля рассказал директор Гильдии кинорежиссеров России, продюсер и художественный руководитель фестиваля "Сталкер" Игорь Степанов:

- В некоторые города мы приезжаем, и нам говорят: "Можем показать ваши фильмы в девять утра, а дальше сеансы - коммерческое кино". Поэтому возможность провести такой фестиваль в Курске очень важна для зрителей. А потом жалуются: "Когда можно увидеть хорошее российское кино?" Даже по телевидению хорошее кино показывают в основном после полуночи. В основном же на экранах некоторых каналов - тупые комедии и шоу. Одни и те же персонажи кочуют из фильма в фильм. Это хорошо или плохо? Это нормально, это наша жизнь. Но наша задача - вернуть зрителей в кинотеатры и через кино продолжать прививать культуру.

Куряне увидят картины призеры кинофестиваля, также состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения со зрителями.

Фестивальные показы игровых фильмов пройдут в кинотеатре "Юность". Начало всех сеансов в 19.00.

25 февраля здесь покажут картину "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов" (18+). Фильм представит режиссер Александр Хант.

26 февраля - картину "Золотая рыбка" (12+). Фильм представит Заслуженный артист России Борис Токарев.

27 февраля - премьерный показ фильма "Птица" (12+). Фильм представит режиссер Ксения Баскакова.

28 февраля - премьерный показ фильма "Мой лучший друг" (16+) Фильм представит режиссер Элина Суни.

1 марта в КТЦ "Звездный" - премьера фильма "Райские кущи". Картину представит народный артист России Александр Прошкин.

Программа документальных фильмов будет показана в Центре досуга "Ассоль" с 25 по 1 марта в 14.00.

28 февраля в Курском драмтеатре покажут два докуемнтальных фильма "Александр Збруев. Мои родители" и "Николай Губенко и театр его жизни". Начало показов в 15.00.

Пригласительные на показы можно получить в кассах кинотетаров "Ассоль" и "Юность", а также в курском драмтеатре и КТЦ "Звездный".

Кроме того, 26 февраля в 16.00 в поселке Медвенка в кинотеатре "Юбилейный" покажут фильм "Птица" (12+).

1 марта площадкой кинофестиваля станет одна из курских колоний, где покажут премьерную картину "Голова. Два уха".