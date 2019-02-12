Братья-близнецы из Курска повторяют подвиги «охотников за привидениями»

Андрей и Сергей Шевелевы – братья-близнецы. Один пишет стихи, другой увлекается музыкой. Оба работают в одну смену на курском заводе операторами крутильного оборудования, а в свободное от работы время фиксируют на фото и видео паранормальную активность. Это не шутка. На полном серьезе молодые люди со специальным оборудованием посещают кладбища, заброшенные дома, исследуют чердаки и подвалы, а потом делятся открытиями на своем youtube-канале, который смотрят более 30 тысяч человек. Редакции «КП» тоже стало интересно: есть ли жизнь после смерти?.. Мы решили напроситься к братьям на ночную вылазку и провести спиритический сеанс на кладбище.

«Паранормальное. Стук в стену. Жуткий подвал»

Андрею и Сергею Шевелевым в марте исполнится по 29 лет. По их признанию, они всегда интересовались паранормальным, хотелось заглянуть по ту сторону, увидеть своими глазами, убедиться в существовании сверхъестественного. Летом 2017 года они открыли свой канал на youtube.

Монтажом видео занимается Андрей. Десятки видеосюжетов говорят сами за себя: «Мы нашли проклятую могилу», «Ночь на жутком заброшенном кладбище», «Паранормальное. Стук в стену. Жуткий подвал», «Дом-призрак» и так далее в том же духе.

20-ти, 30-минутные ролики держат в напряжении: тревожная музыка за кадром, разбросанные вещи в давно оставленных людьми комнатах, куклы, старые портреты. Вроде ничего особенного нет, но что-то необъяснимое в видеоряд попадает: то светлый шар, то призрачный силуэт человека, а то сами собой скрипят доски и до слуха доносится стук в пустой комнате.

На видео «Дом-призрак» в заброшенном доме «мотает» электроэнергию счетчик.

- Здесь страшно, потому что воняет газом, - говорит в камеру один из братьев. – Такое чувство, что здесь есть люди, и они действуют.

Жуть какая!.. Все как в сериале «Сверхъестественное», в котором братья Дин и Сэм Винчестеры 14-й сезон подряд истребляют нечисть по всей Америке.

Андрей сказал, что сериал не смотрел.

Ради новых открытий братья готовы исследовать заброшенные домаФото: Личная страница Вконтакте

- Некогда, - объяснил искатель паранормального. – Все свободное время уходит на монтаж, съемки. Просим наших подписчиков ни в коем случае не повторять: лезем туда, куда не надо. Слава Богу, людей не встречали. Нарваться на наркоманов ничего не стоит.

Зато паранормальное чуть ли не на каждом шагу.

- Мы нередко сталкиваемся с тем, что не можем объяснить, - продолжает Андрей. – Поразил поход на кладбище. При замедленном кадре перед памятником четко видно лицо бабушки с закрытыми глазами. На фото его не было, а на замедленном кадре камеры оно проявилось. Мы потом днем к этой могиле подошли, увидели на табличке, что действительно похоронена бабушка. Могила свежая, еще 40 дней нет. Ничего такого поблизости не было, что могло бы напомнить блик. Во Льгове летом 2018 года посещали заброшенный дом. В видео «Призрачный дом. Часть 2» мы услышали, как в соседней комнате кто-то ходит. Замерли. Были одни в доме. Как будто кто-то шаркал туфлями. Заходим с Серегой, а там – никого. Жутковато стало. В камере было видно только нас.

Похоже, для себя братья нашли подтверждение существования паранормальной активности. И для других тоже. Их youtube-канал смотрят люди по всему миру, в том числе в Белоруссии, Украине, Италии, Израиле, США.

На эксперимент нас не взяли

В распоряжении Шевелевых целый арсенал оборудования: диктофоны, камера ночного видения, с недавних пор ультрафиолетовый фонарик, прибор Spirit Box (братья задают духам вопросы, перелистывают станции FM или AM и получают ответы). В Spirit Box проскочило, что актер Владислав Галкин был убит. Это видео набрало больше 200 тысяч просмотров.

Также активно практикуется прием ЭГФ (феномен электронного голоса), когда из 5 минут тишины извлекаются послания.

Нам тоже захотелось принять участие в фиксировании паранормальной активности, для чего предложили Шевелевым отправиться ночью к могиле известного человека и провести сеанс связи с потусторонним миром.

Поначалу Андрей предложением заинтересовался, а потом в соцсетях написал, что так быстро такие дела не делаются. Со своей стороны мы пообещали подготовить вопросы, однако и это не помогло. Андрей перестал брать трубку и вскоре выложил в соцсети свою фотографию в медицинской маске с подписью, что сильно болеет и не может пока заниматься паранормальными делами.

«С белыми пятнами – это к неврологу» - специалисты не верят братьям

Программист Александр Томатин:

- Просмотрев одно из видео, я увидел на 27 минуте монтажа наложение картинки и звука.

Техник Евгений Гулянков, не первый год занимающийся видеосъемкой, так прокомментировал творчество братьев:

Камера зафиксировала пятно неизвестного происхожденияФото: Личная страница Вконтакте

- Чтобы увидеть в этой мешанине пикселей лицо или услышать в звуках слова, не нужны спецэффекты, только бурная фантазия. Специальных программ, которые разбили бы эти видео на части, и мы узнали точно, как это сделано, я не знаю.

Фотограф Сергей Коленченков:

- Ультрафиолетовый фонарик бери, ручку поверни – вот тебе и будет светлое пятно на стене. Могу сказать, что они 100 % ничего не «фотошопили». Снимки очень плохого качества. Дешевые «мыльницы» тоже ловят всё подряд. Вот и получается всякая ерунда. Вспышка светит, камера размывает и получается блик. Если перед объективом есть препятствия, то они попадут в кадр. Я лично за 10 лет работы никогда не ловил на фото ничего странного. Правда, у одной модели получился мигающий глаз, как у терминатора. Было даже прикольно. Но тогда со вспышкой перемудрил.

- А белые пятна что?

- А с белыми пятнами – это к неврологу, - подытожил Сергей. – Я даже больше не хочу это обсуждать.

Преподаватель физики и астрономии Юлия Лазарева дает следующее объяснение паранормальному:

- Резкое похолодание в комнате зачастую объясняется потоками ветра, а хлопки дверей в пустых комнатах, скрип половиц - качеством материала, из которого построено здание. В кирпичных домах, в отличие от деревянных, подобных странных шумов бывает меньше. Если боковым зрением мы видим тени, то, возможно, она и впрямь были. Однако тень может быть объяснена такими факторами, как вспышки фар, света. Круги на фото с точки зрения физики объясняются некачественным изображением снимков и вспышкой издалека, которая дает круг. В официальной науке нет подтверждения существования призраков и потусторонних миров. Если человек впадает в кому, он видит реальную жизнь, в которой, возможно, хотел бы оказаться. Но это уже подсознание человека.

Заведующий кафедрой физики и нанотехнологий Курского госуниверситета Вячеслав Вервейко, поначалу заинтересовавшийся видео, видимо, посмотрев ролики, вовсе перестал отвечать по электронной почте.

А людям нравится.