2019-02-18T14:48:42+03:00
Общество

Курская область - на 15 месте по качеству жизни

Жителям Белгорода, Липецка и Воронежа живется лучше
Светлана ВОЛКОВА
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А у соседей лучшеА у соседей лучшеФото: Светлана ВОЛКОВА
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СМИ определили регионы России с самым высоким и с самым низким качеством жизни. Рейтинг составлялся на основе данных об удовлетворенности местного населения условиями жизни в том или ином регионе.

Кроме того, высокое качество жизни подразумевает достаточную продолжительность здоровой жизни, поддержанную хорошим медицинским обслуживанием и безопасностью (отсутствием значимых угроз жизни и здоровью), приемлемый объем потребления товаров и услуг, гарантированный доступ к материальным благам, удовлетворительные социальные отношения, отсутствие серьезных общественных конфликтов и угроз достигнутому уровню благополучия, благополучие семьи, доступ к знаниям, образованию и культурным ценностям, учет мнения индивида при решении общественных проблем, доступ к разнообразной информации и комфортные условия труда, дающего простор для творчества и самореализации.

В тройке российских лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее следует Республика Татарстан, а вслед за нею - Белгородская область. Соседи воронежцы оказались на седьмом месте, а липчане - на девятом (в 2017 году позиция липецкого региона была восьмой в аналогичном рейтинге).

Курская область вот уже два года подряд стоит стабильно на 15-м месте рейтинга. В этот раз впереди курян оказались также жители Тюменской и Свердловской областей.

А вот Тамбовская область по итогам 2018 года оказалась аж на 40-м месте, куда она переместилась с 34-го. Сразу за ней идет Орловская область. Здесь качество жизни судя по рейтингу немного улучшилось по сравнению с 2017 годом.

Замыкают список Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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