Баянист из Курской области собрал коллекцию раритетных машин

47-летний Евгений Безрученко родом из Воронежской области, но всю жизнь живет в Курском регионе, поселке Касторное. С детства обожал машины, но учиться пошел в музыкальное училище по классу «баян». Сейчас зарегистрирован как ИП и занимается доставкой товаров. Больше 10 лет назад целенаправленно начал собирать раритетные авто. Сейчас в его коллекции – больше двух десятков машин. Некоторые оцениваются в миллионы.

На парад на «Москвиче»

Изначально в его автопарке были только «Газель», на которой работал, и «Москвич-2141». Со временем появились: «Победа», «Волга», «Уазик», «Москвичи» (401, 403, 407, 408, 426), четыре «Запорожца»... Некоторые модели повторяются. Самый старинный автомобиль – «Победа» 1948 года выпуска, а самый «юный» - «Копейка» 1973-го. Эту машину Евгений не без основания называет «новой»: краска родная, и пробег всего 25 тыс. км. Самое интересное, что с 1971 по 1973 годы двигатели на эту модель выпускались в Италии. Неудивительно, что за неё касторенцу предлагали 200 тыс. руб.

Экспонаты для будущего музеяФото: из личного архива

Евгений произвел фурор, когда принял участие в праздничном шествии в Касторном по случаю 9 мая. «Москвич-401» 1953 года идентичен автомобилю Opel Kadett K38, выходивший в Германии в 1937-1940 годах. Серебристая машина буквально вся блестит и сверкает и без проблем развивает скорость до 130 км/ч. Добраться на ней из поселка в Курск ничего не стоит. Документы на «Москвич-401» в полном порядке.

«Волга» за 4 миллиона

В зависимости от состояния автомобилей Безрученко выкладывал за них по 10, 30, 80 и даже 200 тыс. руб. Запчасти тоже влетают в копеечку. Иногда их удается так забрать, а то приходится платить за деталь до 20 тыс. руб. Нередко в Касторное машины доставляются на эвакуаторе. Коллекционер же пытается вдохнуть в них вторую жизнь. Стоимость восстановленных ретро-машин впечатляет. ГАЗ-21 «Волга» оценивается примерно в 4 млн. руб. У Евгения таких машин две, но обе нуждаются в ремонте и оформлении документов, чем он и занимается.

Сейчас на ходу и с документами четыре машины.

- Можно было бы собирать и зарубежные, - признается коллекционер, - но это слишком дорого. Детали пришлось бы заказывать за границей.

Экспонаты для будущего музея Фото: из личного архива С местом тоже возникают проблемы. Частично машины хранятся на складе, частично – под навесами.

- Пока просто нет возможности сделать новый хороший гараж. Может, в будущем музейчик открою, - размышляет коллекционер.

Предложения купить старинные автомобили поступают постоянно, в том числе из Москвы.

- Делаю машины исключительно для себя, - подчеркивает Евгений. - Для души собираю, ремонтирую, подбираю краску, довожу до ума. Не на продажу.

раритетных машин много не бываетФото: из личного архива

- У старой техники есть душа?

- Наверное, что-то такое есть, - отвечает Евгений. - Как к машине подойдешь, тем она тебе и ответит. Не в смысле поедет – не поедет, а может завестись сразу и отлично ехать, или заведется, но начнет «мудрить». Было и такое, что едешь, думаешь: «Должен здесь проехать». Видишь, что не сможешь, однако это действительно удается. Про новые такого сказать не могу. Ретро-автомобили от новых отличаются ещё и качеством: их легче ремонтировать. Да и само устройство проще. Возьмите проводку: три провода идут по всей машине. Поршневая точится, ремонтируется. На новых автомобилях так не получится: придется менять двигатель. И металл качественный. В современных — почти везде пластмасса. Но бензин хорошо потребляют.

У каждой машины – своя история

ГАЗ-21 «Волга» 1957 года выпуска в коллекции касторенца принадлежала летчику-испытателю из Воронежа вплоть до его смерти в 1991 году. Специально к машине Безрученко попросил у родных её бывшего владельца его фотографии и личные письма. Пригодятся для будущего музея.

«Москвич-408» 1969 года был у военного. Мужчина очень бережно относился к машине, поэтому она находится в превосходном состоянии.

При этом Евгений готов купить не каждое раритетное авто. Что остановит?

- Труп в машине, - признается коллекционер. – Даже не об аварии говорю. А если человек в этой машине умер: задохнулся или что-то вроде этого. Несчастливую машину лучше не брать. Это касается не только раритетных.