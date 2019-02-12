Курский чиновник пообещал взорвать больницу, когда врачи не приняли его мать

Чиновник из Курска пообещал пустить на воздух райбольницу, где отказались принять его 69-летнюю мать. Любопытно, что тактика сработала... История могла бы быть смешной, если бы не оказалась такой трагичной.

ЧП произошло в райцентре Щигры Курской области, где живет Лариса Анатольевна. Утром курянка почуствовала себя плохо и пошла на прием к врачу, женщину беспокоила острая инфекция. Но.. доктор отказался принять пациентку.

- Приходите вечером, - сказал медработник, видимо, занятый на его взгляд более важными делами.

Тогда Лариса Анатольевна набрала номер любимого сына Алексея Гончарова, который работает начальником в местном коммунальном хозяйстве. Женщина пожаловалась сыну, рассчитывая, что, возможно, он-то задействует свои связи и тогда, может быть, местные доктора все же уделят ей драгоценное внимание.

Сына история с прохладным отношением к его маме окончательно вывела из себя. В горячах он позвонил в дежурную часть полиции с угрозами, что взорвет райбольницу.

Тактика сработала. Правда, не совсем так, как хотели участники этой истории. Женщину наконец после звонка отправили в больницу, правда, предварительно допросив. А вот к сыну приехала группа захвата ФСБ - люди в масках.

На Алексея завели уголовное дело по статье 207 УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии. Правда, к женщине доктора уже отнеслись с максимальным вниманием.

В самой Щигровской ЦРБ, которую пациентке и ее сыну пришлось "брать штурмом", от всяких комментариев отказываются. Якобы главврача на момент ЧП не было на рабочем месте.

Председатель комитета здравоохранения Курской области Владимир Анцупов сообщил, что 11 февраля в отделение полиции действительно поступил звонок с угрозой взрыва лечебного учреждения, если они срочно не примут одну из пациенток:

"На самом деле, у женщины была легкая вирусная инфекция, врачи дали ей рекомендации и отправили домой на амбулаторное лечение."