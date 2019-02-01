Скоро появится «Справочник курского льготника»

1 февраля в Доме журналиста прошел брифинг Курского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, на котором подвели итоги работы по обеспечению льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации в прошлом году и рассказали, как будет обстоять дело в 2019-м.

С 1 января 2018 года у курского отделения Фонда добавилось новое направление – обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

«Наследство» от собеса досталось непростое: долг более 226 млн рублей, накопленный в 2017 году. На эту сумму курские инвалиды не получили необходимые протезно-ортопедические изделия, кресла-коляски и другие технические средства.

- Мы столкнулись с тем, что ранее товары приобретались по завышенной цене, финансовые документы на возврат денег за самостоятельно приобретенные товары оформлялись неправильно, - отметила Управляющий отделением ФСС РФ Нина Ткачева. - У нас был жёсткий подход к изначальному приобретению технических устройств. Нам удалось «погасить» старые долги и закрыть прошлые заявки.

«Приемка» технических средств с одного склада составила четыре месяца: изделия были просроченными и некачественными. В итоге людям пришлось ждать два месяца.

При этом сами получатели услуг зачастую не знают сроки использования технических средств, сколько им положено, как реализовывать свои права. Поэтому в организации планируется в скором времени выпустить пособие «Справочник курского льготника», которое, как ожидается, поможет решить массу вопросов.