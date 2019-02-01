В Курске нашлась пропавшая снегоплавильная машина

Эта почти детективная история началась 16 января. В заснеженный Курск привезли из Москвы снегоплавильную установку. Чудо-агрегат установили прямо на Красной площади напротив Главпочтамта.

В администрации Курской области сообщили, что снегоплавильную машину предоставило совершенно бесплатно московское предприятиее ООО «Современный дорожный комплекс». 17 января пообещали машину включить для работы в тестовом режиме.

Однако в работе установку куряне так и не увидели, мало того, она вообще бесследно исчезла с Красной площади. В беседе с журналистами врио губернатора Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстановка с уборкой снега в Курске остается напряженной, а куда исчезла снегоплавильная машина – неизвестно.

— Бесплатно нам сюда из Москвы для испытаний привезли снегоплавильную установку. Она толком не начала работать, ее куда-то спрятали и заблокировали. Я сейчас выясняю, как такое возможно вообще, - сказал Роман Владимирович.

И тут пропажа неожиданно нашлась. На сайте мэрии появилась информация о том, что машину решили переместить на охраняемую территорию ООО «Благоустройство», где она продолжает работать в тестовом режиме.

Как оказалось, не верящий людям на слово Роман Старовойт решил лично проверить работает ли так необходимая городу установка. Врио отправился на ее поиски, и нашел -занесенную снегом без признаков жизни. Похоже, что машину вообще не включали.

Об этом Роман Владимирович поделился с курянами на своих страничках в соцсетях. «Я привык не верить на слово. Верю делам. Сказали, что снегоплавильная машина работает. Поехал, нашел — не работает. Выводы будут», - написал врио.

Также на страничке выложено видео с нелицеприятной беседой главы региона с начальником участка ООО «Благоустройство», который толком ничего пояснить не мог, и мэром города Николаем Овчаровым.

Справка КП:

Снегоплавильная установка предназначена для плавления снега и слива полученной воды в канализацию. Применяется там, где вывоз снега затруднен по тем или иным причинам. Снегоплавильни используются с 19 века. В наши дни такие установки значительно упрощают работу коммунальным службам зимой. Аналогичные агрегаты успешно работают в столичном регионе.