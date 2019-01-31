Куряне принимают участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор»

В Курской области стартовал областной этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Проект разделен на две лиги. В первой – лиге профессионалов – соловьиный край представляет сборная Главного управления МЧС России по Курской области. В ее составе – огнеборцы первой специализированной пожарно-спасательной части Курска и психолог областной Аварийно-спасательной службы.

Во второй – студенческой – команды из числа учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также общественных молодежных объединений.

Соревнования «Человеческий фактор» проводятся в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!», направленного на пропаганду, мотивацию и обучение населения навыкам первой помощи и психологической поддержки.

Основная идея соревнований – эффективное усвоение теоретических знаний и практических умений при оказании первой помощи и психологической поддержки, оказываемой на месте происшествия при травмах и неотложных состояниях лицами, не имеющими медицинского образования, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По мнению профессионалов, любой человек может овладеть этими знаниями и спасти жизнь и здоровье пострадавшего человека

В профессиональной лиге участникам предстоит пройти испытания в трех заданиях: оказание первой помощи пострадавшему, психологической поддержки и тестирование. Сегодня сборная команда Главного управления МЧС России по Курской области продемонстрировала практические навыки по оказанию первой помощи пострадавшим в различных ЧС. При выполнении задания учитывается не только грамотность выполнения всех действий, но и психологические аспекты: умение успокоить условного пострадавшего, поддержать его разговором, отвлечь от критической ситуации.

Кстати сказать, в студенческой лиге отбор на межрегиональный этап по результатам тестирования прошли две команды из Курского государственного медицинского университета.

Результаты межрегионального этапа конкурса станут известны в конце февраля.