В Курске волонтеры спасли собаку, застрявшую между гаражами

Ночью курскому волонтеру Дато Папуашвили позвонили коллеги из Москвы и попросили о помощи. Помощь была нужна собаке в Курске, которая застряла в щели между гаражами. Эту собаку обнаружила девушка Алина из Москвы и вызвала МЧС, но спасатели не смогли вытащить несчастное животное, которое оказалось почти что обречено на смерть. И тогда Алина написала своим друзьям в социальные сети, а они позвонили волонтерам из Москвы в Курск.

Операция по спасению собаки длилась несколько часов, в ней принимали участие зооволонтеры Дато и Светлана. К утру собака была спасена, сейчас она в безопасности, отогревается на передержке, это девочка.

Животное застряло между гаражей и было обречено на смерть, если бы девушка не сообщила о ЧП друзьям-волонтерамФото: СОЦСЕТИ

Это уже не первый случай, когда волонтеры делают то, что другим не под силу, даже МЧС. Весной прошлого года волонтеры "Право Жить" спасли из ямы под Курчатовом попавшую туда собаку, в октябре поймали и отвезли в ветклинику собаку по кличке Грей с поломанными лапами, пару недель назад достали из ямы собаку и кошку. В их послужном списке не один десяток спасенных животных, а еще помощь в поисках хозяев потеряшек и другие добрые дела.

Сейчас спасенной собачке ищут дом, пока что она находится на платной передержке. Всем желающим помочь - реквизиты для оказания помощи:

карта сбербанка 5469 3300 1334 7004 на имя Екатерины Васильевны Ж.