Курянам советуют сообщать о сосульках в ЖЭУ

По прогнозу Гидрометцентра Курской области в ближайшие дни в Курске и области потеплеет. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах - скользко.

Чтобы обезопасить себя от травм, правильно подберите обувь себе и детям. Предпочтение лучше отдать обуви без каблуков, с ребристой подошвой из мягкой резины или термоэластопластов. Можно дополнить обувь специальными противоскользящими накладками, которые крепятся на подошву. Соблюдайте осторожность при перемещении по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Держать руки в карманах в гололед опасно, ведь при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь.

В мэрии сообщили, что в областном центре продолжается работа по очистке крыш от сосулек и снега. В отдельных труднодоступных для ее проведения местах установлены специальные ограждения, предупреждающие пешеходов об угрозе падения с крыш наледи. Сосульки сбивают как с автомобильных вышек, так и вручную, если позволяет конструкция крыши и высота здания. Контролирует эту работу городская инспекция ЖКХ и специалисты отделов коммунального хозяйства администраций округов, добавили в горадминистрации.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Даже в том случае, когда ограждения нет, стоит соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

Особую опасность сосульки и снежные навесы представляют для автомобилей, оставленных вблизи зданий.

Если поврежден автомобиль, нужно вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников здания, с крыши которого упал снег или сосулька, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить подтверждением причиненного вреда.

Если вы обнаружили сосульки на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию (управляющую компанию, ТСЖ). Работники коммунальных служб обязаны отреагировать на сообщение. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений, независимо от форм собственности. Работы по очищению крыши должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение, и ограждения.