На снежных горках травмы получили 16 курян

В этом году зима выдалась на редкость снежная. Во время новогодних каникул куряне массово посещали горки, катаясь на ватрушках и ледянках. Многие из них пренебрегали правилами личной безопасности. Итог печален – 16 человек получили травмы различной тяжести, девять из них – дети.

Больше всего курян пострадали, катаясь в урочище Крутой Лог. С 8 января здесь было организовано дежурство спасателей, проводилось речевое оповещение населения о необходимости соблюдения мер безопасности. Но, к сожалению, даже это не помогло – 42-летняя женщина была госпитализирована с переломом позвоночника.

В целях обеспечения безопасности населения сотрудники управления по делам ГО и ЧС и администраций округов проводят рейды по местам неорганизованного массового отдыха населения. Однако курянам стоит помнить, что их жизнь и здоровье, в первую очередь, зависят от соблюдения правил личной безопасности.

Не стоит идти на переполненную людьми горку с крутыми скатами и трамплинами. Ни в коем случае не отпускайте ребенка одного, без присмотра взрослых – малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на пути преграды. Помните, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следите за передвижениями ребенка.

В последние годы большую популярность приобрели надувные санки (ватрушка, сноутюбинг, тобогган). Они способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Помните, что:

• кататься на санках-ватрушках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями;

• прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, кустов, камней;

• ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами никого нет, особенно детей;

• кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на ватрушке стоя или прыгая, как на батуте;

• не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

• нельзя кататься с горок с трамплинами – при приземлении ватрушка сильно пружинит и выбрасывает седока.

• нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком: невозможно контролировать ситуацию, одной рукой удерживая ребенка, а другой держась за ватрушку.