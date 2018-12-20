В Курской области проверяют точки продажи пиротехники

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Курской области проверяют места хранения и продажи пиротехники.

20 декабря прошел очередной рейд в областном центре. В состав комиссии вошли представители ГУ МЧС России, УМВД России, Администрации города, а также Роспотребнадзора. Ревизии подвергнутся 37 официальных точек.

Главное требование – соответствие торговых площадей, в которых хранится и реализуется пиротехника, нормам пожарной безопасности: помещения должны быть оборудованы системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, свободными эвакуационными выходами. Кроме того, пиротехника должна храниться в специальных шкафах, исключающих свободный доступ покупателей изделиям. Особое внимание уделяется наличию сертификата соответствия.

- Все пиротехнические изделия разбиты на пять классов степени потенциальной опасности при применении, - отмечает начальник отделения отдела УНД и ПР по г. Курску и Курскому району Дмитрий Белых. – В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пиротехникам.

Также в регионе уточняют организованные места для запуска пиротехники. Это открытые площадки, где есть первичные средства пожаротушения и находящиеся под присмотром дежурных инспекторов надзорной деятельности. Всего в Курской области их будет 25: в областном центре - 10, в районах - 15.

- Сотрудники курского государственного пожарного надзора просят быть внимательными при покупке пиротехничеки и строго соблюдать правила безопасности при ее эксплуатации, - говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. – Используйте пиротехнические изделия только в соответствии с техническими инструкциями по применению, не доверяйте фейерверки детям. Ни в коем случае не используйте пиротехнику в местах массового скопления людей.