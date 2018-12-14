2018-12-14T14:05:12+03:00
Общество

Мэрия подарила курянам новый деревянный туалет

Посещать данный «арт-объект» опасно для жизни
Яна ШЕЛЕСТ
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Жители дома не решаются заходить в новую уборнуюЖители дома не решаются заходить в новую уборную
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В шлакоблочном двухэтажном доме на Суворовской, 57 всего 15 квартир, семь из которых – муниципальные. Здание в 2007 году признали аварийным, и немудрено - отопление печное, в стенах - трещины и щели. Но откровенный ужас вызвал у члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой, которая приезжала в Курск осенью, дворовый туалет.

Мимо разваленной и вонючей будки и проходить-то было страшно, не говоря уже о том, чтобы посещать сей объект по назначению. При этом в полуразвалившемся аварийном доме проживают пять инвалидов и восемь детей. На протяжении многих лет они обходятся без канализации, и это в самом центре Курска!

Светлана Калинина порекомендовала представителям администрации города Курска встретиться с жителями злополучного дома, чтобы рассказать о реальных сроках его расселения. Также московская гостья попросила срочно заменить ужасный туалет.

13 декабря член Центрального штаба ОНФ со своими соратниками, активистами и журналистами наведалась на Суворовскую с повторным визитом. Во дворе дома их ждал «приятный» сюрприз – новый деревянный туалет. Объект наспех сколотили к приезду проверяющей, позабыв о его безопасности.

Жители дома не решаются заходить в новую уборную. Ящик с двумя отделениями установили на старое бетонированное кольцо, при этом сам объект «деревянного зодчества» по размерам гораздо меньше, чем это самое кольцо. Полы скрипят, стены качаются. Боясь провалиться в «преисподнюю», куряне продолжают по-старинке пользоваться ночными вазами.

— Людям в Курске требуется защита от чиновников, - заявила Светлана Калинина после экскурсии.

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