2018-12-07T14:54:13+03:00
Политика

Новобранцы Преображенского полка из Курска приняли присягу в Музее Победы

Около 150 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка 7 декабря приняли военную присягу в московском Музее Победы
Светлана ВОЛКОВА
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Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегацииПочетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации
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Торжественное событие прошло в Зале Славы музея. Здесь на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

«Клянусь достойно исполнять воинский долг», – произносили будущие защитники Отчизны.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев. Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка.

В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Курска, Москвы и Московской области, Орла, Пскова, Твери и ряда других регионов.

Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

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