Под Курском сгорел ресторан "Айсберг"

Сообщение о пожаре по адресу Обоянь улица Курская 134 поступило в «Службу спасения-112» 18 ноября в 18.12.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений в 18.15 выяснилось, что пожар произошел в бывшем ресторане "Айсберг". Это недействующий ресторан, помещение отключено от электричества и отопления, - рассказли в ГУ МЧС России по Кусркой области. К счастью, внутри строения людей не было, так как помещение долгое время не эксплуатировалось. Площадь здания довольно внушительная - 30 на 35 метров, горела в основном кровля. Огонь распространился на площади около 450 квадратных метров.

На тушение выезжали семь единиц техники, 16 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 18.36, сказали в МЧС. Угроз соседним строениям нет.