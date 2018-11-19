2018-11-19T09:21:43+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел ресторан "Айсберг"

Помещение долгое время не эксплуатировалось
Светлана ВОЛКОВА
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Горела в основном кровля на большой площадиГорела в основном кровля на большой площадиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о пожаре по адресу Обоянь улица Курская 134 поступило в «Службу спасения-112» 18 ноября в 18.12.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений в 18.15 выяснилось, что пожар произошел в бывшем ресторане "Айсберг". Это недействующий ресторан, помещение отключено от электричества и отопления, - рассказли в ГУ МЧС России по Кусркой области. К счастью, внутри строения людей не было, так как помещение долгое время не эксплуатировалось. Площадь здания довольно внушительная - 30 на 35 метров, горела в основном кровля. Огонь распространился на площади около 450 квадратных метров.

На тушение выезжали семь единиц техники, 16 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 18.36, сказали в МЧС. Угроз соседним строениям нет.

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